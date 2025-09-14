विज्ञापन

श्रेया सरन के विदेशी हस्बैंड की 10 फोटो, गलत फ्लाइट से हुई मलाकात, फैंस कहेंगे- पूरी कायनात चाहती थी मिलाना

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में दृष्यम एक्ट्रेस श्रेया सरन ने पति के साथ पहली मुलाकात का जिक्र किया, जिसे सुन आप भी कहेंगे- कायनात ने मिलाने की पूरी कोशिश की है.

श्रेया सरन ने कपिल शर्मा के शो में बताई लव स्टोरी
नई दिल्ली:

शाहरुख खान की ओम शांति ओम का एक डायलॉग, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. इस रोमांटिग डायलॉग को अगर एक्ट्रेस श्रेया सरन की लव स्टोरी के लिए कहा जाए तो गलत नहीं होगा. ऐसा हम नहीं बल्कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो में श्रेया सरन के लव स्टोरी बताने के बाद कहा जा सकता है. दरअसल, हाल ही में दृष्यम एक्ट्रेस ने पति आंद्रे कोसचीव के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया.

उन्होंने कहा, मैंने गलत महीने में गलत फ्लाइट बुक कर ली थी और मालदीव के दक्षिण में एक क्रूज पर अकेले पहुंच गई और वहीं मेरी मुलाकात आंद्रे से हुई."

इसके अलावा एक्ट्रेस ने बताया कि वह एक-दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे और समय के साथ ट्रिप में उनकी बॉन्डिंग हुई.

एक्ट्रेस ने कहा, उन्होंने मेरी जो फिल्म पहली देखी वह दृष्यम थी और वह इसके बाद डर गए.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि श्रेया सरन मिराई का हिस्सा हैं, जिसके चलते वह फिल्म की स्टार कास्ट तेजा सज्जा, जगपति बाबू और रितिका नायक के साथ कपिल शर्मा के शो में पहुंची थीं.

श्रेया सरन की बात करें तो मालदीव में मिलने के बाद कपल ने डेटिंग शुरू की.

इसके बाद मार्च 2018 में कपल ने लोखंडवाला वाले घर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की.

कपल की बेटी राधा का साल 2021 में जन्म हुआ, जिसकी तस्वीरें एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.

श्रेया सरन के हस्बैंड आंद्रे कोसचीव एक टेनिस प्लेयर हैं, जिनका जन्म रुस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है.

दोनों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर श्रेया सरन शेयर करती रहती हैं, जिन्हें फैंस का खूब प्यार मिलता रहता है.

