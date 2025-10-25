शिल्पा शेट्टी का बेटा वियान बड़ा होकर दिखता है बेहद क्यूट और डैशिंग, लेटेस्ट तस्वीरें देख नहीं हटेगी नजर

बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा और अपने दोनों बच्चों के साथ धूमधाम से दिवाली मनाई है. इस मौके पर एक्ट्रेस ने घर के मंदिर में पूजा करने की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. शिल्पा शेट्टी के इस पोस्ट में पूरी कुंद्रा फैमिली बेहद खुशहाल नजर आ रही है. शिल्पा की बेटी और बेटा भी अब काफी बड़े हो चुके हैं और अपने पेरेंट्स संग हर त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं. बात करें शिल्पा शेट्टी के बेटे वियान की तो वह 13 साल के हैं. शिल्पा ने अपने बेटे के 13वें बर्थडे पर उसके पैदा होने से 13 साल के होने तक का पूरा सफर एक बर्थडे पोस्ट में दिखाया था.





इतना बड़ा हो गया शिल्पा शेट्टी का बेटा

वियान 21 मई 2012 में पैदा हुए थे और अब उन्होंने टीनएजर की कैटेगरी में कदम रख दिया है. शिल्पा ने भी अपने पोस्ट में बताया था कि वियान अब टीनएजर हो चुका है. आप देखेंगे कि एक्ट्रेस के दिवाली पोस्ट में उनका बेटा काफी बड़ा हो चुका है और बेहद क्यूट दिख रहा है. वियान ने अपने पापा राज से मैचिंग करते हुए क्रीम रंग का कुर्ता पहना हुआ है. शिल्पा और उनकी बेटी लाल रंग के एथनिक कॉस्ट्यूम में हैं. इस पोस्ट में सभी बेहद सुंदर दिख रहे हैं. शिल्पा शेट्टी और राज ने साल 2009 में शादी रचाई थी और साल 2012 में कपल ने वियान के रूप में अपनी पहली संतान का स्वागत किया था.



शिल्पा शेट्टी की फैमिली

बता दें, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को साल 2020 में समीक्षा के रूप में बेटी मिली थी और समीक्षा के आने के बाद कुंद्रा फैमिली कंप्लीट हो गई. अब शिल्पा शेट्टी अपने काम के साथ-साथ अपनी फैमिली पर भी ध्यान देती हैं. शिल्पा फिल्मों में कम और डांस रियलिटी शो में बतौर जज ज्यादा नजर आती हैं. एक्ट्रेस के पास फिलहाल कोई फिल्म नहीं हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी फैमिली के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इसमें वह अपने दोनों बच्चों संग भी कभी तस्वीरें और तो कभी वीडियो शेयर करती हैं, जिसमें वह अपने बच्चों संग एन्जॉय करती नजर आती हैं.