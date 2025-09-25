विज्ञापन

Shilpa Shetty Net Worth: यूं की लग्जरी लाइफ नहीं जीती हैं शिल्पा शेट्टी, इतनी नेटवर्थ की अकेले हैं मालकिन

शिल्पा शेट्टी सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि सफल बिजनेसवुमन भी हैं. जानिए उनके रेस्टोरेंट, फैशन, फिटनेस ऐप, निवेश और 134 करोड़ की नेटवर्थ.

बॉलीवुड ही नहीं इन बिजनेस से भी करोड़ों रुपये कमाती हैं शिल्पा शेट्टी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी चाहे अनचाहे किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बन ही रही हैं. उनके पति राज कुंद्रा पहले से ही साठ करोड़ रु. की धोखाधड़ी के मामले में फंसे हैं. अब इसमें खुद शिल्पा शेट्टी भी उलझती दिख रही हैं. आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी सिर्फ बॉलीवुड की एक जानी मानी हीरोइन ही नहीं हैं. बल्कि आज वो सफल बिजनेस वूमन और एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जानी जाती हैं. फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद शिल्पा ने अलग-अलग बिजनेस वेंचर्स में कदम रखा और आज उनकी गिनती देश की कामयाब सेलिब्रिटी बिजनेसवुमन में होती है. चलिए जानते हैं शिल्पा शेट्टी किस किस बिजनेस में दखल रखती हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

रेस्टोरेंट और फैशन बिजनेस
शिल्पा शेट्टी खाने-पीने की शौकीन होने के साथ-साथ रेस्टोरेंट बिजनेस में भी हाथ आजमा चुकी हैं. साल 2019 में उन्होंने होटलियर रंजीत बिंद्रा के साथ मशहूर रेस्टोरेंट चेन Bastian में 50% हिस्सेदारी खरीदी. मुंबई में ये रेस्टोरेंट सेलेब्स का फेवरेट ठिकाना माना जाता है. इसके अलावा, उन्होंने साल 2020 में अपना फैशन ब्रांड ड्रीम्स एसएस लॉन्च किया. इसे उन्होंने डिजाइनर्स चारु और संदीप अरोड़ा के साथ मिलकर शुरू किया.

फिटनेस और टेक्नोलॉजी में कदम
शिल्पा अपनी फिटनेस और योगा को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. इसी जुनून को उन्होंने बिजनेस का रूप दिया और 2019 में सिंपल सॉलफुलः शिल्पा शेट्टी नाम से फिटनेस ऐप लॉन्च किया. इस ऐप के जरिए लोग पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, योग और वर्कआउट रूटीन फॉलो कर सकते हैं. साल 2022 में उन्होंने एसवीएस स्टूडियो नाम का वीएफएक्स स्टूडियो को-फाउंड किया और इसमें 10 करोड़ रुपये का निवेश किया.

क्रिकेट, वेलनेस और ब्रांड्स से कमाई
शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा कभी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के भी को-ओनर रह चुके हैं. उनके पास 11.7% हिस्सेदारी थी, लेकिन 2015 के बेटिंग विवाद के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया. इसके अलावा, शिल्पा ने हेल्थ और स्किनकेयर ब्रांड मामाअर्थ  में भी निवेश किया है. साथ ही उन्होंने 100 परसेंट नरिशमेंट प्रायवेट लिमिटेड में 2.25 करोड़ रुपये लगाए.
ब्रांड एंडोर्समेंट से भी शिल्पा अच्छी कमाई करती हैं. वो याकुल्ट Danone, Chicnutrix, ZOFF, फास्ट एंड अप, बी नेचुरल और एसआरएल डायग्नोस्टिक जैसे ब्रांड्स से जुड़ी हुई हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिल्पा शेट्टी की नेटवर्थ 134 करोड़ रु. है.

