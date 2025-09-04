60 करोड़ की धोखाधड़ी केस के बीच एक नहीं 2 रेस्टोरेंट खोल रहीं शिल्पा शेट्टी, वीडियो शेयर कर दी गुडन्यूज

60 करोड़ की धोखाधड़ी केस की चर्चा के बीच हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि शिल्पा शेट्टी का बास्टियन बंद होने जा रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि यह ब्रांड अब एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है. हाल ही में, बास्टियन मुंबई के सोशल मीडिया पेज पर आधिकारिक घोषणा की गई, जिसमें बताया गया कि बास्टियन अब परिवर्तित होकर बांद्रा में अम्माकाई नामक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट बनेगा और साथ ही यह जुहू में बास्टियन बीच क्लब के रूप में भी विस्तार करेगा, जो अक्टूबर के मध्य से शुरू होगा. स्टेटमेंट में लिखा गया, “जब आप ‘अफवाहों के चक्की' में मेहनत कर रहे हैं, आज बास्टियन में हम परोस रहे हैं ‘सच्ची चाय.' बांद्रा हमारी शुरुआत थी, और जबकि वह अध्याय बंद हो रहा है, दो नई कहानियां लिखे जाने का इंतज़ार कर रही हैं. ब्रांड अब एक नए युग में कदम रख रहा है. बास्टियन बांद्रा, वह फ्लैगशिप जिसने सब शुरू किया था, अब अलविदा कहेगा, लेकिन ब्रांड अपने पाक-सफर में नए रोमांचक अध्यायों की ओर देख रहा है.”

आगे कहा गया, अक्टूबर के मध्य से, प्रतिष्ठित बांद्रा स्पेस अम्माकाई में तब्दील हो जाएगा, जो एक स्पेशलिटी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट होगा. अम्माकाई का अर्थ है ‘मां का हाथ', जो अपनापन, गर्माहट और प्रामाणिकता को दर्शाता है. अम्माकाई दक्षिण भारतीय पाक परंपराओं की गहराई, विरासत में मिली रेसिपीज़ और क्षेत्रीय स्वादों को सम्मानित करता है, जिन्हें बास्टियन के बेहतरीन सर्विस और क्वालिटी के साथ जीवंत किया जाएगा.”

इसके साथ ही, बास्टियन अपनी जीवंत ऊर्जा को जुहू के किनारों तक बास्टियन बीच क्लब के रूप में ले जाएगा. यह नया कोस्टल डेस्टिनेशन ब्रांड की सिग्नेचर ऊर्जा, आनंद और उत्सव को संजोएगा. “बांद्रा वह जगह थी जहां से बास्टियन की यात्रा शुरू हुई थी, और वह हमेशा हमारे करीब रहेगी. जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें सही लगता है कि साउथ इंडियन व्यंजनों की गहराई को अम्माकाई के माध्यम से सम्मान दें और साथ ही जुहू में बास्टियन की ऊर्जा और आनंद को एक नए तरीके से लेकर आएं. हम एक अध्याय बंद कर रहे हैं, लेकिन दो नई कहानियां लिखे जाने का इंतज़ार कर रही हैं, और हम बेसब्री से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं.”

यह घोषणा उन सभी अफवाहों को भी खारिज करती है जिनमें कहा जा रहा था कि बास्टियन किसी वित्तीय गड़बड़ी के चलते बंद हो रहा है. असल में यह आगे बढ़ने का एक कदम है, जहां एक बार फिर शिल्पा शेट्टी सबसे आगे हैं. इसी बीच शिल्पा शेट्टी ने भी एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है.