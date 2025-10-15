10 फोटो में जानें कौन है सोफी, जो क्रिकेटर शिखर धवन को कर रहीं डेट

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी से शादी की थी. इस कपल के बच्चे भी हैं. 2012 में दोनों ने शादी की थी और 2020 से अलग रह रहे थे. जिसके बाद आयशा ने 2021 में तलाक की अर्जी डाली थी. 2023 में शिखर और आयशा का तलाक हो गया था. आयशा से तलाक के बाद शिखर बुरी तरह टूट गए थे. उन्हें सबसे ज्यादा दुख बेटे ने न मिल पाने का था. अब शिखर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और उनकी लाइफ में प्यार की एंट्री हो गई है. शिखर आयरलैंड की सोफी शाइन को डेट कर रहे हैं. वो अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल भी कर चुके हैं.

शिखर सोशल मीडिया पर सोफी के साथ मजेदार वीडियो शेयर करते रहते हैं. उनके ये फनी वीडियो फैंस को बहुत पसंद आते हैं.

बहुत से लोगों को नहीं पता है कि सोफी कौन हैं. आइए आपको बताते हैं कि कौन हैं सोफी शाइन

शिखर की सोफी के साथ पहली फोटो इंडिया बांग्लादेश के मैच से सामने आई थी. इसके बाद से हर कोई जानना चाहता था कि शिखर आखिर किसके साथ बैठे हैं.

सोफी आयरलैंड की रहने वाली हैं. वो एक आयरिश प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं और अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं.

सोफी ने लिमेरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की है.

सोफी को भारत और यहां की परंपरा पसंद आ गई है. वो कई बार लहंगा-चुन्नी पहने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर चुकी हैं.

कुछ दिनों पहले सोफी शिखर धवन के साथ हरप्रीत बरार की शादी में भी शामिल हुई थी.

सोफी को फैंस बहुत पसंद करते हैं. वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो शिखर के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर करती रहती हैं.

फैंस शिखर के लिए बहुत खुश हैं क्योंकि शिखर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और उनकी लाइफ में किसी की एंट्री हो गई है.

फैंस इंतजार कर रहे हैं शिखर और सोफी कब शादी करेंगे. हालांकि दोनों में से अभी तक किसी ने शादी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया है.