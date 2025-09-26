कोविड में नर्स बनीं हॉलीवुड एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा, पैरालिसिस झेला, बोलीं- आत्मविश्वास और डाइट से जीती बीमारी से जंग

कोविड-19 के समय कई कलाकार लोगों की मदद करने के लिए आगे आए थे. इन कलाकारों ने अपनी जान की फिक्र करे बिना लोगों की सेवा की थी. इन्हीं में एक हॉलीवुड एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा भी हैं. शिखा ने एलियन 3000, द अनसीन जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा वो बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. शिखा ने एक्ट्रेस बनने से पहले नर्सिंग की पढ़ाई की थी, उन्होंने उन्होंने 2014 में नई दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल से ग्रेजुएशन की. जब साल 2020 में कोविड आया तो शिखा खुद से लोगों की मदद करने के लिए मुंबई के हॉस्पिटल में काम कर रही थीं. उस दौरान वो कोविड पॉजिटिव हो गई थीं और उन्हें स्ट्रोक आया था जिससे उनके शरीर के राइट साइड का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया था. उसके बाद से वो अब तक रिकवर कर रही हैं. अब शिखा की तबीयत कैसी है उन्होंने खुद बताया है.



कैसी है शिखा की तबीयत

शिखा ने एनडीटीवी से खास बातचीत में अपनी तबीयत के बारे में बताया. उन्होंने कहा- आईसीयू में कई महीनों तक रहने और घर में भी दो-ढाई साल बंद रहने के बाद मैं बाहर आना जाना शुरू हुई क्योंकि स्टेरॉयड की वजह से वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था. पहले तो चलने-फिरने में जद्दोजहद करनी पड़ी. फिर वो ठीक हुआ तो वजन 85-90 किलो हो गया. खुद पैरालाइज्ड हो चुकीं शिखा ने बताया कि वो कौन सी डाइट और चीज हैं जिनके जरिए पैरालिसिस से उबरा जा सकता है और उसे ठीक किया जा सकता है.

हिम्मत ही सबसे बड़ा इलाज है

शिखा मल्होत्रा जो खुद पैरालिसिस की पीड़ा झेल चुकी हैं, बताती हैं कि इस बीमारी से बाहर आने का सबसे बड़ा सहारा है आत्मविश्वास. उनके मुताबिक, अगर कोई बिना हाथ-पैर के भी खेलों में मेडल जीत सकता है, तो पैरालाइज्ड इंसान भी ठीक हो सकता है. वो कहती हैं कि शुरुआत में पेट साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए उन्होंने कई दिन तक नारियल पानी और पेठे का जूस लिया. सूरज ढलने से पहले हल्का और प्राकृतिक खाना खाया और जंक फूड से पूरी तरह दूर रहीं. उनका मानना है कि जितना सिंपल और टाइम से खाना खाएंगे, शरीर उतनी जल्दी ठीक होगा.

डाइट और घरेलू नुस्खों से मिली ताकत

शिखा बताती हैं कि पैरालिसिस से लड़ने में जूस डाइट ने उनकी बहुत मदद की. वो बीटरूट, सेब, पालक और खीरे का जूस पीती थीं और कई बार तीन-तीन दिन सिर्फ़ जूस और हल्के सूप पर ही रहीं. ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए सिर, गले और पेट पर ठंडी पट्टी बांधती थीं. तेल उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया और सब्जी बनाने के लिए गिरी या नारियल का इस्तेमाल करती थीं. उनके अनुभव के अनुसार, ज्यादा खाने से शरीर बोझिल हो जाता है लेकिन हल्का और सात्विक खाना ताकत देता है. यही आसान तरीका है जिससे वो धीरे-धीरे पैरालिसिस से बाहर निकलीं.

बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर एक्साइटेड

शिखा मल्होत्रा ने बिग बॉस को लेकर भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की. उन्होंने कहा अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह जरूर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री लेंगी. शिखा का कहना है कि एक सेल्फ मेड एक्टर और आउट्साइडर होने के नाते सिनेमा में कदम रखना बेहद मुश्किल होता है. स्टार किड्स को लगातार मौके मिलते रहते हैं, वहीं नए चेहरे इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए तरस जाते हैं. यहां तक कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी अब बड़े-बड़े स्टार्स छाए हुए हैं.