गजल सुनने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा का हुआ ऐसा हाल, बोले- एक्स गर्लफ्रेंड को याद कर 2 घंटे रोया, फिर मुझे...

इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरें हर तरफ छाई हुई हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो 23 जून को सोनाक्षी अपने बॉयफ्रेंड जहीर इक़बाल संग शादी के बंधन में बंध रही हैं. ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी की शादी पर रिएक्शन देते हुए कहा था सोनाक्षी उनकी आंखों का तारा हैं. वह जो भी फैसला करेंगी, परिवार उनको सपोर्ट करेगा. इन सब के बीच अब शत्रुघ्न सिन्हा का एक पोस्ट चर्चा में आ गया है. हालांकि इस पोस्ट का सोनाक्षी से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन उनके इस मजेदार पोस्ट पर फैन्स जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

शत्रुघ्न सिन्हा ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने गजल पर चुटकी ली है. उन्होंने इस पोस्ट में बताया है कि किस तरह आपको एक गजल आपकी प्रेमिका की याद दिला सकती है. उन्होंने लिखा, 'गजल पर मजेदार टिप्पणी...एन्जॉय! अगर आपकी जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अगर आप एक पैग के साथ जगजीत सिंह की गजलें सुनने बैठेंगे, तो ऐसा लगेगा कि 10-12 गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली गई हैं". फिर वे आगे लिखते हैं, "कल जगजीत की गजलें सुनते हुए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए एक घंटे तक रोया. फिर मुझे याद आया कि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, फिर मैं 2 घंटे और रोया...फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं शादीशुदा हूं, फिर 4 घंटे रोया".

