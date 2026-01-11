इंटरनेट ने शिवाकार्तिकेयन की पराशक्ति को बताया था 'बर्दाश्त से बाहर', फिर भी पहले दिन की इतने करोड़ की ओपनिंग

Parasakthi Box Office Collection Day 1: 10 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर शिवाकार्तिकेयन की मचअवेटेड कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म पराशक्ति सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को सुधा कोंगरा ने डायरेक्ट किया है, जो तमिल भाषा का ऐतिहासिक पॉलिटिकल ड्रामा 1960 के दशक के मद्रास पर आधारित है और हिंदी विरोधी आंदोलनों के दौरान तमिलनाडु के सामाजिक-राजनीतिक माहौल को दिखाती है. इसके चलते यह फिल्म विवादों में रही है. फिल्म में शिवाकार्तिकेयन लीड रोल में हैं. जबकि रवि मोहन, श्रीलीला और अथर्वा अहम किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म को सिनेमाघरों में विवादों के बाद रिलीज किया गया. लेकिन कुछ इंटरनेट यूजर्स को फिल्म पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे बर्दाश्त के बाहर बताया. बावजूद इसके पहले दिन फिल्म ने अपने नाम अच्छी ओपनिंग की है.

शिवाकार्तिकेयन की पराशक्ति का पहले दिन का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पराशक्ति ने 11.5 करोड़ की ओपनिंग की है, जो कि तमिल भाषा से आया है. वहीं फिल्म का भारत में ग्रॉस 13.65 करोड़ रहा. जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी 13.65 करोड़ रहा है. फिल्म के बजट की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, शिवाकार्तिकेयन की फिल्म को 141.50 करोड़ के बजट में बनाया गया है, जिसमें 75.70 करोड़ कास्ट और क्रू में खर्च किए गए हैं.

पराशक्ति को लोगों ने बताया बर्दाश्त से बाहर

Rating: ⭐️½#Parasakthi is UNBEARABLE. Director @Sudha_Kongara attempt is visible but the lacklustre writing makes it a disappointing affair. Constant over-the-top presentation, howling & build up leaves the audience irritated. The execution if flawed. NOT RECOMMENDED. pic.twitter.com/d0WEEodDbS — vidhya (@vidhya_ofcl) January 10, 2026

रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने रिव्यू दिया है. एक यूजर ने फिल्म को बर्दाश्त से बाहर बताते हुए लिखा, डायरेक्टर सुधा कोंगरा की कोशिश साफ नजर आती है. लेकिन लेखन में फिल्म निराश करती है. पूरी प्रेजेंटेशन, बिल्ड अप ऑडियंस को चिड़चिड़ा पन का एहसास करता है. एक्जिक्यूशन में कमी है. इसे रेकमेंट नहीं करुंगी.

पराशक्ति को इंटरनेट यूजर्स ने दिया रिव्यू और रेटिंग

दूसरे यूजर ने पराशक्ति को 5 में से आधी रेटिंग देते हुए लिखा, पहला हाफ ठीक थी. दूसरे हाथ को खींचा गया है. इसके अलावा तीसरे यूजर ने ढाई स्टार देते हुए लिखा कि इससे अच्छा धुरंधर को दोबारा देख लेना चाहिए था. वहीं फिल्म को बोरिंग पीरियड ड्रामा बताया.

Should have watched Dhurandar again instead



My ★★½ review of Parasakthi on @letterboxd: https://t.co/JuJDalQhxE — Ezekiel (@EzyChris97) January 10, 2026

पराशक्ति के बारे में

पराशक्ति की बात करें तो IANS के अनुसार, शिवाकार्तिकेयन की फिल्म 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन पर बनी है. फिल्म को शुक्रवार को सेंसर बोर्ड ने 25 कट के बाद मंजूरी दी थी, जिसमें अनावश्यक और हिंसा वाले सीन और आपत्तिजनक डायलॉग को हटाया गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो प्रसिद्ध राजनेता सीएन अन्नादुरई द्वारा फेमस हुए वाक्य थी परवट्टम यानी आग फैलने दो को भी फिल्म से हटाया गया है.