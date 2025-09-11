उस टॉप एक्ट्रेस की 10 फोटो, जिसे छोड़ शत्रुघ्न सिन्हा ने की पूनम से शादी, चौथी देख बोलेंगे- सोनाक्षी की परछाई

विज्ञापन

शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक हैं. शत्रुघ्न अपनी फिल्मों से ही नहीं, बल्कि अपनी लव लाइफ से भी चर्चा में रहे हैं. एक्टर का नाम उस टॉप एक्ट्रेस से जुड़ा था, जिसके साथ एक्टर ने कई सुपरहिट फिल्में दी थीं.

शादी से पहले इस एक्ट्रेस से हुआ था शत्रुघ्न सिन्हा को प्यार
शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक हैं. शत्रुघ्न अपनी फिल्मों से ही नहीं, बल्कि अपनी लव लाइफ से भी चर्चा में रहे हैं. एक्टर का नाम उस टॉप एक्ट्रेस से जुड़ा था, जिसके साथ एक्टर ने कई सुपरहिट फिल्में दी थीं. दोनों को लेकर कहा जा रहा था कि यह शादी करने वाले हैं और इनकी बात शादी तक पहुंच भी गई थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था. शत्रुघ्न सिन्हा की शादी उनकी स्टार लेडी लव से ना हो सकी. फिर उन्होंने पूनम से शादी से रचाई.

फिर समय का करिश्मा देखो! शत्रुघ्न के घर जब बेटी सोनाक्षी सिन्हा पैदा हुई तो उनकी शक्ल अपने पिता की लेडी लव से मिलती जुलती निकली. सोनाक्षी को आज भी उनके पिता की एक्स गर्लफ्रेंड की हूबहू मानते हैं. आइए इन 10 तस्वीरों के जरिए जानते हैं आखिर कौन हैं, ये टॉप एक्ट्रेस.

जिस टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात हम कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि  70 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रीना रॉय हैं. रीना और शत्रुघ्न सिन्हा के अफेयर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री वाकिफ है.

रीना और शत्रुघ्न सिन्हा की शादी होते-होते रह गई, लेकिन कहा जाता है कि पूनम से शादी रचाने के बाद भी एक्टर अपनी एक्स लवर को भूले नहीं थे और गुपचुप मिलने जाया करते थे.

इसके बाद दोनों के सामने एक ऐसी कंडीशन आ गई कि दोनों की राह हमेशा के लिए अलग-अलग हो गई, लेकिन रीना के रूप में शत्रुघ्न को बेटी सोनाक्षी मिली, जो बिल्कुल दिग्गज एक्ट्रेस जैसी दिखती हैं.

पहले आपको बता दें कि इस जोड़ी ने नसीब, विश्वनाथम, जानी दुश्मन और  मुकाबला जैसी दमदार फिल्मों में साथ काम किया था और यह पर्दे की हिट जोड़ी कहलाने लगी. इसी दौरान दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा था.

शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का रिश्ता कई सालों तक चला, लेकिन शत्रुघ्न की शादी पूनम से हो गई, लेकिन दोनों के मिलने का सिलसिला जारी रहा और दोनों एक बार फिर प्यार के दलदल में फंसते चले गए.

जब इस बात का पता पूनम सिन्हा को चला तो एक्टर के घर में तनाव और कलेश बढ़ने लगा. इधर रीना रॉय ने भी शॉटगन से साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने एक हफ्ते के अंदर उनसे शादी नहीं रचाई तो वह हमेशा के लिए उन्हें छोड़ देंगी.

और हुआ भी कुछ ऐसा ही, शत्रुघ्न सिन्हा एक्स गर्लफ्रेंड रीना रॉय की इस शर्त को पूरी नहीं कर सके. फिर रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ अपना घर बसा लिया और शत्रुघ्न-रीना के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए.

रीना ने साल 1983 में पाक क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी रचाई और साल 1992 में उनका तलाक हो गया. शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से 1980 में शादी की थी और साल 1987 में उनके घर बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने जन्म लिया.

जब सोनाक्षी सिन्हा ने साल 2010 में रिलीज हुई सलमान खान स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म दबंग से डेब्यू किया तो दर्शक उन्हें देख हैरान रह गए. क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल हूबहू रीना रॉय से मिलती है.

सोनाक्षी के बॉलीवुड में आते ही एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी एक्स लवर रीना रॉय के अफेयर के किस्से चर्चित होने लगे.  आज सोनाक्षी सिन्हा शादीशुदा हैं और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाई थी.

