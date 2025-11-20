विज्ञापन

शशि कपूर की बेटी है कपूर खानदान की सबसे सुंदर लड़की, विदेशी थी एक्टर की वाइफ, फोटो देख बोलेंगे- इतनी प्यारी

वेटरन एक्टर शशि कपूर की बेटी संजना कपूर दिखने में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. संजना को देखने के बाद लोग उन्हें कपूर फैमिली की सबसे सुंदर लड़की बता रहे हैं.

शशि कपूर की बेटी संजना कपूर की फोटो वायरल
नई दिल्ली:

शशि कपूर अपने जमाने के सबसे पॉपुलर और हैंडसम हीरो हुआ करते थे. उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे गुड लुकिंग अभिनेताओं में शामिल था. 18 मार्च 1938 को बिर्टिश राज में कलकत्ता में शशि कपूर का जन्म हुआ था. वे फिल्म जगत के मशहूर निर्माता-निर्देशक पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं. शशि कपूर का असली नाम बलबीर राज कपूर है. शशि कपूर ने ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर केंडल से लव मैरिज की थी, जिनसे उनके तीन बच्चे हुए. शशि कपूर और जेनिफर के दो बेटे और एक बेटी हैं. आज के इस पोस्ट में हम आपकी मुलाकात शशि कपूर की बेटी संजना कपूर से करवा रहे हैं. 

लोगों को अब तक यही लगता है कि करिश्मा कपूर, कपूर परिवार की पहली बेटी थीं, जिन्होंने फिल्मों में अभिनय किया था. पर आपको बता दें ऐसा नहीं है. करिश्मा कपूर से पहले संजना कपूर फिल्मों में काम कर चुकी हैं. जी हां, पिता शशि कपूर की प्रोडक्शन में बनी फिल्म '36 चौरंगी लेन' से संजना कपूर ने फिल्मों में कदम रखा था. इसके बाद वे 17 साल की उम्र में ‘उत्सव' (1984) में रेखा के साथ नजर आईं. नसीरुद्दीन शाह के साथ संजना को पहला लीड रोल साल 1988 में फिल्म 'हीरो हीरालाल' में मिला था. इसके बाद मीरा नायर की ‘सलाम बॉम्बे' में भी संजना कपूर देखी गईं.

आखिरी बार संजना कपूर को 1994 में फिल्म ‘अरण्यक' में देखा गया था, जिसे एके बीर ने डायरेक्ट किया था. 2012 से संजना ने एक थिएटर बेस्ड संगठन ‘जूनून थिएटर' की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें फ्रेंच सम्मान भी दिया जा चुका है. तो कैसी लगीं आपको शशि कपूर की बेटी संजना कपूर?

