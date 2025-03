शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित ने अपने 28 साल पुराने हिट गाने पर फिर किया डांस, फैन्स बोले - कोई जवाब नहीं

दिल तो पागल है में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री ने पूरे देश को चौंका दिया था और उनका गाना कोई लड़की है तुरंत हिट हो गया था. अब 90 के दशक के फैन्स दोबारा खुश हो सकते हैं क्योंकि किंग खान और माधुरी दीक्षित जयपुर में एक इवेंट के दौरान कोई लड़की है पर डांस करके सभी को पुरानी यादों की सैर पर ले गए. ग्रैंड परफॉर्मेंस से पहले शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित ने खूब रिहर्सल भी की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शाहरुख और माधुरी दीक्षित ने कोई लड़की है को रीक्रिएट किया

वीडियो क्लिप में शाहरुख को पूरी तरह से ब्लैक कलर का आउटफिट पहने देखा जा सकता है जबकि माधुरी ब्लैक और व्हाइट आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. वीडियो में दोनों एक्टर IIFA की ग्रैंड नाइट के लिए अपनी खास परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते नजर आए. कोई लड़की है के पॉपुलर हुक स्टेप को दोबारा करते हुए फैन्स ने उन्हें खूब इंजॉय किया.

OMG Nostalgia! Shah Rukh Khan and Madhuri Dixit to perform on this song from Dil To Pagal Hai at #IIFA2025 .#ShahRukhKhan pic.twitter.com/MQPT9HhoTC