विज्ञापन

शाहरुख खान की बात नहीं सुनते उनके बच्चे? फैन बोला bads of bollywood का पार्ट-2 आएगा? तो दिया ये जवाब

शाहरुख खान ने अपने बर्थडे से पहले फैन्स के साथ बातचीत का एक मजेदार सेशन होस्ट किया. इस दौरान उन्होंने बच्चों के लेकर पूछे गए सवालों पर अच्छे जवाब दिए.

Read Time: 2 mins
Share
शाहरुख खान की बात नहीं सुनते उनके बच्चे? फैन बोला bads of bollywood का पार्ट-2 आएगा? तो दिया ये जवाब
शाहरुख ने फैन्स को दिए मजेदार जवाब
Social Media
नई दिल्ली:

शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन 2 नवंबर से पहले अपने फैन्स के साथ बातचीत का एक सेशन रखा. इस सेशन में शाहरुख बडे़ ही मजेदार अंदाज में फैन्स के सवालों के जवाब देते नजर आए. वहीं फैन्स ने भी शाहरुख से सवाल करने में कोई कमीं नहीं छोड़ी. सेशन के दौरान एक बड़ी खबर भी सुनने को मिली. ये खबर थी शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड-2' के बारे में. जी हां जबसे ये सीरीज आई है तभी से चर्चा में है. दर्शकों को ये सीरिज इतनी पसंद आ गई कि उन्हें तुरंत ही दूसरे पार्ट का इंतजार लग गया. तभी आज आस्क एसआरके सेशन में एक फैन ने ये सवाल भी पूछ ही डाला.

एक फैन ने लिखा, सर आर्यन से कहिए कि हमें बैड्स ऑफ बॉलिवुड का सेकेंड पार्ट चाहिए. इस पर शाहरुख ने जवाब दिया, आज कल अपने बच्चों को 'क्या करना है' बताना बहुत ही मुश्किल हो गया है. लेकिन मुझे यकीन है कि आर्यन इस पर काम करेंगे. 

बेटे आर्यन के अलावा एक फैन ने शाहरुख से ये भी पूछा कि बेटी सुहाना के साथ स्क्रीन शेयर करने और काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करने को कहा तो किंग खान ने जवाब दिया अपना अपना सा लगता है. 

बच्चों की बात चल ही रही थी और एक और फैन बीच में आया और बोला क्या हम कभी देखेंगे कि आपका बेटा आर्यन आपको एक फुल फ्लेज फिल्म में डायरेक्ट करे. इस पर किंग खान ने कहा, अगर वो मुझे और मेरे टैंट्रम अफॉर्ड कर पाएगा तो जरूर.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shahrukh Khan, Shahrukh Khan Instagram, Shahrukh Khan Age, Shahrukh Khan Birthday, Ask Srk Session
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com