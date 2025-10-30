शाहरुख खान की बात नहीं सुनते उनके बच्चे? फैन बोला bads of bollywood का पार्ट-2 आएगा? तो दिया ये जवाब

शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन 2 नवंबर से पहले अपने फैन्स के साथ बातचीत का एक सेशन रखा. इस सेशन में शाहरुख बडे़ ही मजेदार अंदाज में फैन्स के सवालों के जवाब देते नजर आए. वहीं फैन्स ने भी शाहरुख से सवाल करने में कोई कमीं नहीं छोड़ी. सेशन के दौरान एक बड़ी खबर भी सुनने को मिली. ये खबर थी शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड-2' के बारे में. जी हां जबसे ये सीरीज आई है तभी से चर्चा में है. दर्शकों को ये सीरिज इतनी पसंद आ गई कि उन्हें तुरंत ही दूसरे पार्ट का इंतजार लग गया. तभी आज आस्क एसआरके सेशन में एक फैन ने ये सवाल भी पूछ ही डाला.

एक फैन ने लिखा, सर आर्यन से कहिए कि हमें बैड्स ऑफ बॉलिवुड का सेकेंड पार्ट चाहिए. इस पर शाहरुख ने जवाब दिया, आज कल अपने बच्चों को 'क्या करना है' बताना बहुत ही मुश्किल हो गया है. लेकिन मुझे यकीन है कि आर्यन इस पर काम करेंगे.

It's very difficult to tell your children what to do. But I am sure he will be working on it https://t.co/hK7pIkOag0 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

बेटे आर्यन के अलावा एक फैन ने शाहरुख से ये भी पूछा कि बेटी सुहाना के साथ स्क्रीन शेयर करने और काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करने को कहा तो किंग खान ने जवाब दिया अपना अपना सा लगता है.

Apna apna sa lagta hai…. https://t.co/BMGcEkoXXh — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

बच्चों की बात चल ही रही थी और एक और फैन बीच में आया और बोला क्या हम कभी देखेंगे कि आपका बेटा आर्यन आपको एक फुल फ्लेज फिल्म में डायरेक्ट करे. इस पर किंग खान ने कहा, अगर वो मुझे और मेरे टैंट्रम अफॉर्ड कर पाएगा तो जरूर.