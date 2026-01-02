विज्ञापन

विवादों में फंसी केकेआर, जानें हर साल अपनी आईपीएल टीम से कितनी कमाई करते हैं शाहरुख खान

शाहरुख खान अपनी आईपीएल टीम केकेआर को लेकर एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं. जानिए उनकी टीम को लेकर क्यों हो रही है कंट्रोवर्सी.

Read Time: 3 mins
Share
विवादों में फंसी केकेआर, जानें हर साल अपनी आईपीएल टीम से कितनी कमाई करते हैं शाहरुख खान
केकेआर से कितना कमाते हैं शाहरुख खान

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान फिल्मों के साथ अपनी आईपीएल टीम से मोटी कमाई करते हैं. शाहरुख की टीम केकेआर हर जगह छाई रहती है. आईपीएल 2026 का हाल ही में ऑक्शन हुआ था, जिसमें कुछ ऐसा हुआ कि शाहरुख विवाद का हिस्सा बन गए हैं. शाहरुख की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को शामिल किया गया. इसके बाद से किंग खान विवादों में फंस गए हैं. बांग्लादेश में हिंदुओं की हुई लिंचिंग के बाद ये विवाद बढ़ता जा रहा है. कई लोग शाहरुख के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उनकी फिल्मों को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं.

केकेआर के फैसले पर उठा विवाद

दरअसल, कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा जाना विवाद का केंद्र बन गया. इसको लेकर केकेआर के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान का विरोध हो रहा है. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की. आईएएनएस से बात करते हुए महंत रविंद्र पुरी ने कहा, ''शाहरुख खान को जो भी सम्मान और पहचान मिली है, वह भारत और यहां के लोगों की वजह से है. ऐसे में उन्हें देशवासियों की भावनाओं और राष्ट्रहित का पूरा सम्मान करना चाहिए. देश विरोधी सोच या ऐसे निर्णय, जो देश की भावनाओं के खिलाफ हों, किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची है. मैं चाहता हूं कि शाहरुख अपने इस फैसले को वापस लें.''

शाहरुख खान केकेआर से करते हैं कितनी कमाई

शाहरुख खान की कमाई अपनी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से बहुत तगड़ी है. वो एक साल में करोड़ों कमा लेते हैं. हर सीजन में शाहरुख खान 150-170 करोड़ कमा लेते हैं. हालांकि उनके टीम में 55 परसेंट हिस्सेदारी है जिससे वो 80 करोड़ कमा लेते है.

टीम पर हर साल भारी खर्च

शाहरुख अपनी टीम केकेआर पर मोटा खर्चा करते हैं. वो महंगे और बहुत अच्छे क्रिकेटर्स खरीदते हैं जिससे उनको बाद में काफी फायदा होता है. रिपोर्ट्स की मानें तो आईपीएल की हर टीम को बीसीसीआई की ओर से टीवी टेलीकास्ट और स्पॉन्सरशिप से होने वाली कमाई का कुछ परसेंट शेयर मिलता है. इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, मैच फीस, फ्रेंचाइजी फीस, प्राइज मनी और बीसीसीआई के इवेंट रिवेन्यू से भी शाहरुख को पैसा मिलता है. हर साल शाहरुख केकेआर से 250-270 करोड़ की कमाई करते हैं. जिसमें से 100 करोड़ तो वो अपनी टीम के खर्च में ही लगा देते हैं. उसके बाद जो बचता है वो शाहरुख और उनके पार्टनर के बीच बंट जाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shahrukh Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com