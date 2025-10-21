शाहरुख खान से लेकर कंगना रनौत तक, फिल्मी सितारों ने यूं बनाई दिवाली, तस्वीरें हुईं वायरल

इस बार की दिवाली बॉलीवुड सितारों के लिए बेहद खास रही. शाहरुख खान से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी तक, कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर कीं और अपने फैंस को खास अंदाज में दिवाली की शुभाकमाएं भी दीं. इस त्योहार को सितारों ने अपने परिवार के साथ खास अंदाज में मनाया. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

सिद्धार्थ और कियारा की पहली दिवाली बेटी के साथ

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपनी बेटी के जन्म के बाद पहली बार दिवाली मनाई. जुलाई में बेटी का स्वागत करने वाले इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी तस्वीर साझा की, जिसमें दोनों पीले रंग के कपड़ों में नजर आए. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “हैप्पी दिवाली! प्यार, रोशनी और खुशियां.”

शाहरुख खान का खास अंदाज

शाहरुख खान ने भी अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की एक झलक फैंस के साथ साझा की. उन्होंने अपनी पत्नी गौरी खान की पूजा करते हुए तस्वीर पोस्ट की और लिखा, “सभी को दिवाली की शुभकामनाएं! मां लक्ष्मी आपको सुख-समृद्धि दें. सभी के लिए प्यार, रोशनी और शांति की कामना.”

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की रोशनी भरी दिवाली

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, जो जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं, ने एक साथ दीया जलाते हुए तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा, “हैप्पी दिवाली!” इस जोड़े ने अपने प्रशंसकों के साथ इस खास पल को साझा किया.

कार्तिक आर्यन को मिला प्यारा तोहफा

कार्तिक आर्यन को इस दिवाली उनकी बहन से सबसे खास तोहफा मिला - एक प्यारा सा पपी. कार्तिक ने अपने नए फैमिली मेंबर की एक क्यूट वीडियो शेयर की और लिखा, “हर दिवाली को चाहिए एक छोटा सा आर्यन!! सबसे प्यारा दिवाली गिफ्ट. मिलिए हमारे नए सदस्य चटोरी से. #चटोरीकटोरी हैप्पी दिवाली.”

करण जौहर का बच्चों के साथ उत्सव

करण जौहर ने अपने जुड़वां बच्चों यश और रूही के साथ दिवाली की तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने लिखा, “सभी को दिवाली की शुभकामनाएं! यह साल रोशनी, प्यार और हंसी से भरा हो. हर साल हम मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनकर धर्मा मूवीज में दिवाली पूजा करते हैं.”

कंगना रनौत की दिल्ली वाली दिवाली

कंगना रनौत ने इस बार दिल्ली में दिवाली मनाई. उन्होंने अपने घर को दीयों और फूलों से सजाया और अपने स्टाफ को मिठाइयां बांटी. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “रोशनी एवं उमंग के महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं.”

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की लंदन में दिवाली

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अपने बच्चों के साथ लंदन में दिवाली मनाई. अक्षय ने एक पोस्ट में लिखा, “लंदन में दिवाली. मिठाई नहीं मिली तो संतरे को ही लड्डू मानकर विटामिन सी की मिठास बांट रहे हैं. अब मंदिर जाएंगे और असली मिठाई खाएंगे. सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, आपका जीवन रोशनी, प्यार और हंसी से भरा हो.” बॉलीवुड सितारों ने अपने-अपने अंदाज में दिवाली की खुशियां फैंस के साथ शेयर कीं और इस त्योहार को और भी यादगार बना दिया.