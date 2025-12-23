विज्ञापन

प्रेग्नेंसी के बाद आने वाले बदलावों पर बोलीं कियारा आडवाणी- एक इंसान को जन्म दिया है, अपने शरीर की इज्जत करने लगी हूं

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने जुलाई 2025 में एक बच्ची का स्वागत किया. एक नए इंटरव्यू में कियारा ने बताया कि मां बनने के बाद उनके शरीर को लेकर उनकी सोच कैसे बदल गई है.

कियारा और सिद्धार्थ ​​ने जुलाई 2025 में एक बच्ची का स्वागत किया
नई दिल्ली:

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने जुलाई 2025 में एक बच्ची का स्वागत किया. एक नए इंटरव्यू में कियारा ने बताया कि मां बनने के बाद उनके शरीर को लेकर उनकी सोच कैसे बदल गई है. जब अगस्त 2025 में वॉर 2 रिलीज़ हुई तो फैंस को ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को स्क्रीन पर एक साथ देखकर एक्शन और हाई-ऑक्टेन ड्रामा देखने को मिला, लेकिन यह कियारा आडवाणी का बिकिनी लुक था, जिसने उनकी ऑन-स्क्रीन इमेज में एक बड़ा बदलाव लाया. वोग इंडिया के साथ बातचीत में कियारा ने बिकिनी सीन के लिए शेप में आने के लिए अपने स्ट्रिक्ट रूटीन के बारे में बात की. यह फिल्म उनकी बच्ची को जन्म देने के बाद रिलीज़ हुई थी.

कियारा ने कहा, "डिलीवरी के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया, 'मैंने यह पहले भी किया है, मैं इसे फिर से करूंगी.' एक्ट्रेस ने आगे कहा कि वॉर 2 में जिस बिकिनी सीन की इतनी चर्चा हुई थी, उसे शूट करते समय उनका शरीर जैसा दिखता था और बच्चे को जन्म देने के बाद जैसा दिखता था. उन दोनों के बीच का अंतर शुरू में समझना मुश्किल था.

मां बनने के बाद शरीर के प्रति उनका नज़रिया कैसे बदला

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि आज बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद शेप में वापस आने का दबाव बेकार लगता है. अपनी सोच में आए बदलाव के बारे में बात करते हुए कियारा ने कहा, "जब मैं अपने शरीर को देखती हूं तो मुझे लगता है. 'वाह, तुमने एक इंसान को जन्म दिया है. इसकी कोई तुलना नहीं है. अब, मैं किसी भी शेप या साइज़ में हूं, मैं हमेशा अपने शरीर की इज़्ज़त करूंगी. आपको अपने शरीर की इज़्ज़त करनी होगी कि वह आपके लिए क्या कर सकता है."

सिद्धार्थ और कियारा के बारे में

सिद्धार्थ और कियारा ने फरवरी 2023 में जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी की थी. उन्होंने 28 फरवरी को एक जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. उस तस्वीर में बच्चों के मोज़ों की एक जोड़ी थी, जिसका कैप्शन था, "हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा. जल्द आ रहा है." उन्होंने अपनी बेटी का नाम साराया रखा.

