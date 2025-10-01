विज्ञापन

जिस काम को 2008 में छोड़ चुके थे शाहरुख खान, अब फिर से वही काम करेंगे किंग खान, 11 अक्टूबर को मचेगा धमाल

इस बार बॉलीवुड के किंग बेहद खास वजह से सुर्खियों में हैं. शाहरुख खान अब 17 साल बाद वो काम करने जा रहे हैं जिसे उन्होंने साल 2008 में ही छोड़ दिया.

Read Time: 2 mins
Share
जिस काम को 2008 में छोड़ चुके थे शाहरुख खान, अब फिर से वही काम करेंगे किंग खान, 11 अक्टूबर को मचेगा धमाल
शाहरुख खान 17 साल बाद फिर बनेंगे फिल्मफेयर के होस्ट
नई दिल्ली:

शाहरुख खान को पर्दे पर देखने के लिए उनके फैंस काफी बेताब रहते हैं.यही वजह है कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करती रहते हैं. लेकिन इस बार बॉलीवुड के किंग बेहद खास वजह से सुर्खियों में हैं. शाहरुख खान अब 17 साल बाद वो काम करने जा रहे हैं जिसे उन्होंने साल 2008 में ही छोड़ दिया. जी हां, दरअसल शाहरुख खान इस बार अहमदाबाद में होने जा रहे 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 को होस्ट करने वाले हैं. 

ये भी पढ़ें: सैयारा और छावा को धूल चटाएगी कांतरा चैप्टर 1, ओपनिंग डे पर करेगी इतने करोड़ रुपये की कमाई

इस बार फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 11 अक्टूबर को अहमदाबाद के कांकरिया झील के पास ईका एरिना में होगा. शाहरुख खान इस बार मनीष पॉल और फिल्ममेकर करण जौहर के साथ मंच शेयर करेंगे. 17 साल बाद उनकी फिल्मफेयर होस्टिंग में वापसी हो रही है, क्योंकि उन्होंने आखिरी बार 2008 में यह जिम्मेदारी निभाई थी. शाहरुख खान पहले कई बार फिल्मफेयर अवॉर्ड्स होस्ट कर चुके हैं, अक्सर सैफ अली खान और करण जौहर के साथ. उनकी मजेदार बातें, तीखे वन-लाइनर्स और सह-कलाकारों पर हल्की-फुल्की चुटकी लेने का अंदाज हमेशा दर्शकों को याद रहता है. फैंस इस बार भी उनके उसी जादू को देखने के लिए उत्साहित हैं.

फिल्मफेयर ने इंस्टाग्राम पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा, “सुपरस्टार, आइकन, रहस्यमयी शख्सियत. अपने दिल थाम लीजिए, क्योंकि एकमात्र शाहरुख खान 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में को-होस्ट बनकर धमाल मचाने आ रहे हैं.” यह पहली बार है जब यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह गुजरात में होगा. गुजरात के पर्यटन निगम और वर्ल्डवाइड मीडिया के बीच हुए एक समझौते के बाद यह आयोजन संभव हुआ. पिछले महीने 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के नामांकन घोषित किए गए थे, जिसमें किरण राव की फिल्म लापता लेडीज 24 नामांकनों के साथ सबसे आगे है, जबकि किल को 15 नामांकन मिले हैं. शाहरुख की मेजबानी से इस समारोह का उत्साह और भी बढ़ गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shah Rukh Khan, Filmfare Awards 2025, 70th Hyundai Filmfare Awards 2025, 70th Filmfare Awards 2025, Filmfare Host
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com