शाहरुख खान ने रिजेक्ट कीं थीं ये सात फिल्में, जिसने आमिर-सलमान को बनाया बड़ा स्टार, ऋतिक-संजय भी हैं लिस्ट में

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. करीब तीन दशक से ज्यादा वक्त से उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया है. रोमांस के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख ने कई सुपरहिट फिल्में दीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिन्हें उन्होंने करने से मना कर दिया था. और बाद में वही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बंपर हिट साबित हुईं. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जो शाहरुख खान ने रिजेक्ट कर दीं और बाद में दूसरों के लिए मील का पत्थर बन गईं.

3 इडियट्स

राजकुमार हिरानी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स में शाहरुख खान को सबसे पहले कास्ट करने की प्लानिंग थी. लेकिन उस वक्त वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे. इसलिए उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया. नतीजा ये हुआ कि आमिर खान ने इस किरदार को निभाया और फिल्म ने इतिहास रच दिया.

कहो ना प्यार है

ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है आज भी यादगार है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म सबसे पहले शाहरुख खान को ऑफर हुई थी? उन्होंने किसी वजह से ये फिल्म करने से इनकार कर दिया और ऋतिक रातोंरात स्टार बन गए.

मुन्ना भाई एमबीबीएस

संजय दत्त की ये फिल्म आज भी लोगों को हंसाती है. लेकिन सबसे पहले मुन्ना भाई का रोल शाहरुख खान को दिया गया था. जिसे उन्होंने मना कर दिया. बाद में संजय दत्त ने इस रोल को अपने अंदाज में अमर कर दिया.

लगान

आमिर खान की लगान को ऑस्कर में भी नॉमिनेशन मिला था. मगर पहले ये रोल शाहरुख खान को ऑफर किया गया था. उन्होंने स्क्रिप्ट को समझ न पाने के कारण फिल्म ठुकरा दी.

जोधा अकबर

ऋतिक रोशन से पहले जोधा अकबर में अकबर का किरदार शाहरुख को ऑफर हुआ था. लेकिन उन्होंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया.

रंग दे बसंती

इस फिल्म में आर. माधवन वाला किरदार पहले शाहरुख को दिया गया था. जिसे उन्होंने ठुकरा दिया.

एक था टाइगर

सलमान खान की एक था टाइगर की पहली पसंद शाहरुख खान थे. लेकिन उन्होंने ये ऑफर स्वीकार नहीं किया और फिल्म सलमान के हिस्से में आ गई. जो सुपरहिट साबित हुई.