शाहरुख खान ने पास की थी IIT एंट्रेंस परीक्षा, लेकिन इंजीनियरिंग में नहीं लिया एडमिशन, जानें क्या थी वजह?

आज हम सभी शाहरुख खान को एक रोमांटिक हीरो के तौर पर जानते हैं और दुनियाभर में उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है. बता दें, अपने स्कूल के दिनों में वह एक आदर्श छात्र हुआ करते थे. उनकी काबिलियत को देखकर अक्सर उनके साथी कहते थे कि उनमें जीवन में आगे बढ़ने का जुनून है. ऐसे में आज हम उनके फिल्मी करियर में आने से पहले वाले जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने अपनी मां के कहने पर IIT की एंट्रेंस परीक्षा पास की थी. पर क्या हुआ और क्यों नहीं आगे बढ़ी बात, आइए जानते हैं.



शाहरुख खान ने पास की थी IIT की एंट्रेंस परीक्षा



शाहरुख खान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली. वहीं बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ही उन्होंने IIT की एंट्रेंस परीक्षा दी थी और उसे पास भी किया था.



शाहरुख ने बताए अपने स्कूल-कॉलेज के किस्से



साल 2000 में शाहरुख खान ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल में साइंस की पढ़ाई की थी, लेकिन कॉलेज में एक अलग सब्जेक्ट में पढ़ाई करना चाहते थे. शाहरुख खान ने कहा, जब इस बारे में मैंने अपनी मां से बात की तो वह चाहती थीं कि मैं साइंस की पढ़ाई जारी रखूं. जिसके बाद मैंने आईआईटी की एंट्रेंस परीक्षा दी और पास भी हुआ.



उन्होंने आगे बताया, "जब मैं अपना करियर चुन रहा था, तो मेरी मां ने कहा, 'मैं चाहूंगी कि तुम साइंस में जाओ', इसके बाद मैंने अपनी मां को बताया- मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने स्कूल से साइंस की पढ़ाई पूरी कर ली है'. मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, 'ओह, तुम इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम आईआईटी की एंट्रेंस परीक्षा दे सकते हो? मां के पूछने पर मैंने कहा, मैं दे सकता हूं". शाहरुख ने बताया मेरी मां ने कहा था, "ठीक है, मुझे बस दिखाओ कि तुम IIT की एंट्रेंस परीक्षा दे सकते हो या नहीं. तो मैंने परीक्षा दी और पास हो गया".

हालांकि परीक्षा पास करने के बाद शाहरुख खान ने इंजीनियरिंग में एडमिशन कभी नहीं लिया था और आगे चलकर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की.



