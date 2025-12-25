विज्ञापन

माही श्रीवास्तव-गोल्डी यादव की सुपरहिट जोड़ी का नया धमाका, 'राजा हमार दुनिया हवे' रिलीज, दिखा पति-पत्नी का घनघोर इश्क

Mahi Shrivastava New Song 2025: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव का नया सॉन्ग रिलीज हो गया है. एक बार फिर गोल्डी यादव के साथ उनकी जोड़ी धमाल मचा रही है.

Read Time: 2 mins
Share
माही श्रीवास्तव-गोल्डी यादव की सुपरहिट जोड़ी का नया धमाका, 'राजा हमार दुनिया हवे' रिलीज, दिखा पति-पत्नी का घनघोर इश्क
Mahi Shrivastava New Song 2025: माही श्रीवास्तव करा नया सॉन्ग रिलीज

भोजपुरी संगीत प्रेमियों के लिए खुशखबरी! . सिंगर गोल्डी यादव और एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव की पॉपुलर ऑनस्क्रीन जोड़ी ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है. उनका नया रोमांटिक लोकगीत 'राजा हमार दुनिया हवे' वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुका है. रिलीज होते ही यह गाना तेजी से वायरल हो रहा है और दर्शकों की तारीफ बटोर रहा है. इस गाने में गोल्डी यादव ने अपनी मीठी और मधुर आवाज से जान फूंकी है, जबकि वीडियो में भोजपुरी की खूबसूरत एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव अपनी दिलकश अदाओं और शानदार डांस से स्क्रीन पर छाई हुई हैं. गाने की थीम पति-पत्नी के बीच गहरा प्यार और समर्पण है, जो बेहद मजेदार और रिलेटेबल तरीके से पेश की गई है.

वीडियो की कहानी में दिखाया गया है कि माही का ऑनस्क्रीन पति घरवालों से छुपाकर गुलाब जामुन की मिठाई लाता है और बड़े प्यार से अपनी पत्नी को खिलाता है. इससे खुश होकर माही अपनी सहेलियों के सामने पति की जमकर तारीफ करती हैं. गाने के बोल कुछ इस तरह हैं, 'गोरे गोरे मरदा पसंद नहीं है, दूसरे को देखने का मन नहीं है, कसहु बजाइले ऊ त हारमोनिया हवें, करिया जमुनिया हवें, राजा हमार दुनिया हवें, मीठा मीठा बुनिया हवें, राजा हमार दुनिया हवें...'

इस भोजपुरी लोकगीत के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. गाने को गोल्डी यादव ने अपनी सुरीली आवाज दी है, जबकि लीड रोल में माही श्रीवास्तव नजर आ रही हैं. गीतकार गौतम राय (काला नाग) ने बोल लिखे हैं और संगीत विक्की वॉक्स का है.

रिलीज के बाद माही श्रीवास्तव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "यह गाना पति-पत्नी के बीच अनोखे और बेपनाह प्यार को बहुत ही मजेदार अंदाज में दिखाता है. मैं इस गाने में परफॉर्म करके बेहद एक्साइटेड हूं और मुझे इसमें काम करके खूब मजा आया. फैंस का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Raja Hamar Duniya Hawe Song, Goldi Yadav, Mahi Shrivastava, Mahi Shrivastava New Song 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com