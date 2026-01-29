5 करोड़ हर दिन, 10 दिन की शूटिंग और 50 करोड़ खर्च! शाहरुख की किंग को ब्लॉकबस्टर बनाने की यूं हो रही तैयारी

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग इस साल की सबसे बड़ी और चर्चित फिल्मों में गिनी जा रही है. फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जो पहले भी बड़े पैमाने की एक्शन फिल्में बना चुके हैं. लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है, उसने सबको चौंका दिया है. सूत्रों के मुताबिक, फिल्म ‘King' के लिए यूरोप की असली लोकेशनों पर एक बहुत बड़ा एक्शन सीन शूट किया गया है. यह सीन सिर्फ 10 दिनों में फिल्माया गया, लेकिन इसकी लागत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. बताया जा रहा है कि इस एक्शन शेड्यूल पर कुल 50 करोड़ रुपये खर्च किए गए. यानी हर दिन की शूटिंग पर लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च हुए.

अभिषेक बच्चन भी थे शूट का हिस्सा

इस हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन के दौरान शाहरुख खान खुद मौजूद थे. उनके साथ अभिषेक बच्चन भी इस शूट का हिस्सा थे. खास बात यह है कि इस सीन के लिए इंटरनेशनल स्टंट टीम को हायर किया गया था, ताकि एक्शन का लेवल वर्ल्ड क्लास हो सके. कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने खुद भी इस एक्शन सीक्वेंस की प्लानिंग और सुपरविजन में खास दिलचस्पी दिखाई. वह चाहते हैं कि दर्शकों को थिएटर में कुछ ऐसा देखने को मिले, जो पहले कभी ना देखा गया हो.

यह भी पढ़ें: अमिताभ के सीन कर-कर के सीखी एक्टिंग, लेकिन इस फ्लॉप एक्टर को अक्षय कुमार मानते हैं अपना गुरु!

350 करोड़ है फिल्म 'किंग' का बजट

फिल्म का कुल प्रोडक्शन बजट करीब 350 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जिसमें मार्केटिंग खर्च शामिल नहीं है. इस हिसाब से ‘किंग' मॉडर्न टाइम की सबसे महंगी एक्शन फिल्मों में से एक बनने जा रही है. फिल्म की शूटिंग जून 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है और मेकर्स इसे क्रिसमस 2026 पर रिलीज करने की तैयारी में हैं. बड़े बजट, इंटरनेशनल लोकेशन, जबरदस्त एक्शन और शाहरुख खान की मौजूदगी- इन सबको देखकर साफ है कि ‘किंग' बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है.

यह भी पढ़ें: Border 2 Box Office Collection Live Updates: सनी देओल ने बॉर्डर 2 की कामयाबी का मनाया जश्न, बॉर्डर 2 कलेक्शन डे 7

