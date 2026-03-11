विज्ञापन
राजपाल यादव की उस फिल्म को हुए 20 साल, जिसके डायरेक्टर ने एक्टर की पढ़ाई-लिखाई पर किया था कमेंट

राजपाल यादव हाल में अपने चेक बाउंस केस को लेकर चर्चा में थे. फिलहाल वे अपनी एक हिट फिल्म के 20 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं.

मालामाल वीकली में राजपाल यादव का किरदार बहुत पसंद किया गया था
नई दिल्ली:

एक्टर राजपाल यादव ने 10 मार्च को कॉमेडी फिल्म मालामाल वीकली के 20 साल पूरे होने पर दर्शकों का शुक्रिया अदा किया. कॉमेडी का फुल डोज इस एंटरटेनिंग फिल्म में यादगार किरदार बाजे का रोल निभाने वाले एक्टर ने फैंस को इतने सालों में फिल्म और उनके रोल को मिले प्यार के लिए धन्यवाद कहा. मंगलवार 10 मार्च को इस मौके पर, राजपाल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म के कुछ सबसे मजेदार पलों का एक वीडियो कलेक्शन शेयर किया. दर्शकों को उनके लगातार सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हुए, उन्होंने कैप्शन में लिखा, “यकीन नहीं हो रहा कि 20 साल हो गए! बाजे को और फिल्म को इतना प्यार देने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया.”

यह भी पढ़ें: अनुराग डोभाल का सुसाइड वीडियो था पब्लिसिटी स्टंट! वीडियो शेयर कर भाई बोला- लोग हमें जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं

प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी, मालामाल वीकली में परेश रावल, ओम पुरी, रितेश देशमुख, राजपाल यादव और असरानी जैसे कलाकारों ने अहम रोल निभाए थे. यह फिल्म 1998 की फिल्म वेकिंग नेड से इंस्पायर्ड है. यह लीलाराम की कहानी है, जिसका रोल परेश रावल ने किया है. वह लाहोली नाम के एक गरीब गांव में लॉटरी टिकट बेचता है. जब उसका एक टिकट बहुत बड़ा जैकपॉट जीतता है, तो लीलाराम खुद इनाम लेने का प्लान बनाता है, जिससे कई मजेदार गलतफहमियां और अफरा-तफरी वाली सिचुएशन शुरू हो जाती हैं.

यह भी पढ़ें: अनुराग डोभाल को पिता ने जायदाद से किया बेदखल! अखबार में छपवाकर किया था ऐलान, मैनेजर ने बताया कब, क्या-क्या हुआ

फिल्म की पॉपुलैरिटी की वजह से पिछले कुछ सालों में इसके कई रीजनल रीमेक भी बने. इसे 2006 में तेलुगु में भाग्यलक्ष्मी बंपर ड्रॉ, 2012 में कन्नड़ में डकोटा पिक्चर और 2014 में मलयालम में आमायुम मुयालुम के नाम से रीमेक किया गया था.

यह भी पढ़ें: राजपाल यादव ने 'खराब एजुकेशन' वाले बयान पर की प्रियदर्शन की आलोचना, बोले- वह मुझे नहीं जानते

ऐश्वर्या कौशिक की लिखी इस फिल्म को जाने-माने एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने नरेशन किया है. इसे परसेप्ट पिक्चर कंपनी और सहारा वन मोशन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया था, सिनेमैटोग्राफी समीर आर्या ने और एडिटिंग एन. गोपालकृष्णन और अरुण कुमार ने की थी. फिल्म के गाने जावेद अली ने कंपोज किए थे, जबकि बैकग्राउंड स्कोर उत्तंक वी. वोरा और कन्नन ने बनाया था.
 

