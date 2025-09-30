70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 की मेजबानी करेंगे शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल- पढ़ें डिटेल्स

हिंदी सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित फिल्मफेयर अवॉर्ड्स इस साल अपने 70 साल पूरे करने जा रहा है. इस खास मौके पर मेजबानी करने जा रहे हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, फिल्ममेकर करण जौहर और एंटरटेनिंग होस्ट मनीष पॉल. यह भव्य आयोजन 11 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद के कांकरिया लेक स्थित ईका एरीना में होगा. इस बार का कार्यक्रम होगा और भी खास, क्योंकि यह सिर्फ 2024 के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित नहीं करेगा, बल्कि फिल्मफेयर की सात दशकों की विरासत का भी जश्न मनाएगा. दर्शकों को इस रात में ढेर सारी मस्ती, नॉस्टैल्जिया और बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी.

शाहरुख खान ने जताई खुशी

शाहरुख खान ने कहा, "जब मैंने पहली बार ब्लैक लेडी अपने हाथों में पकड़ी थी, तभी से फिल्मफेयर मेरे दिल के बेहद करीब रहा है. यह सफर प्यार, सिनेमा और जादू से भरा रहा है. 70वें साल पर फिर से होस्ट के तौर पर लौटना मेरे लिए बहुत खास है. मैं वादा करता हूं कि यह रात हंसी, यादों और फिल्मों के शानदार जश्न से भरी होगी".

करण जौहर ने कही यह बात

करण जौहर ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा, "फिल्मफेयर सिर्फ एक अवॉर्ड नहीं है, यह एक विरासत है जिसने भारतीय सिनेमा की कहानी को आकार दिया है. साल 2000 से अब तक मैंने लगभग हर फिल्मफेयर में हिस्सा लिया है और कई बार इसे होस्ट भी किया है. 70 साल पूरे होने के मौके पर इसका हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद यादगार अनुभव होगा". फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 को ह्युंडई और गुजरात टूरिज्म के साथ आयोजित किया जा रहा है. टिकट डिस्ट्रिक्ट पर उपलब्ध हैं.