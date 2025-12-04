शाहरुख खान का 12,490 करोड़ है नेटवर्थ, शादियों में किया डांस तो हुए ट्रोल, कभी सनी देओल ने कसा था तंज

शाहरुख खान बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने पठान, जवान और डंकी जैसी हिट फिल्में देकर फैंस के दिलों में जगह बनाई. वहीं हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थीं, जिसमें कहा गया कि शाहरुख खान एक बिलिनेयर बन गए हैं. जबकि उनका नेटवर्थ 12,490 करोड़ हो गया है. लेकिन इसके बावजूद एक लेटेस्ट वीडियो में शाहरुख खान को डांस करते हुए दिल्ली की एक शादी में देखा गया, जिसका वीडियो देखने के बाद लोग उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार सनी देओल भी एसआरके के शादियों में डांस करने को लेकर तंज कसते हुए नजर आए थे.

शादियों में डांस करने पर ट्रोल हुए शाहरुख खान

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल वेडिंग में शाहरुख खान को परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है. जबकि उनके पास दुल्हन के खड़ी नजर आ रही हैं. वीडियो को एक्स पर एक पैरोडी अकाउंट पर शेयर किया गया, जिसके कैप्शन में लिखा गया, यह वीडियो देखने के बाद, मैं सच में हैरान हूं. इतने पैसे होने के बाद भी, शाहरुख खान लोगों की शादियों में डांस करते हैं और इससे मैं सच में हैरान हूं. यह सच में आपको सोचने पर मजबूर करता है. अगर कीमत सही हो तो क्या SRK किसी की शादी में परफॉर्म करेंगे? और आपको क्या लगता है कि वह शादी में डांस के लिए कितना चार्ज करते होंगे?

After seeing this video, I'm honestly stunned. 😳



Even after having so much money, Shah Rukh Khan is still dancing at people's weddings and that truly surprised me...



It really makes u wonder…

Will SRK perform at anyone's wedding if the price is right?



And how much do u… pic.twitter.com/bkxKKxJAgq — Rahul Gupta (@RahulGupta25376) December 3, 2025

सनी देओल ने किया था कमेंट!

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सनी देओल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जब आप दूसरों की शादियों में डांस करते हैं तो आपकी इज्जत चली जाती है. हालांकि अब यह फैशन बन गया है, मेरा मानना ​​है कि इससे आत्म सम्मान चला जाती है. हम एक्टर हैं, तमाशा करने वाले लोग नहीं. शादियों में सिर्फ मुजरावाली नाचते हैं, एक्टर नहीं. मुझे लगता है कि एक्टर को अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए. दोस्त की शादी में नाचना ठीक है, लेकिन नाचने के पैसे लेना सस्ता है. आगे आप मुझसे पूछेंगे, क्या प्रॉस्टिट्यूशन मार्केट से पैसे उधार लेने से बेहतर नहीं है? मैं इस तरह के लॉजिक से सहमत नहीं हूं."

शाहरुख खान ने भी दिया था कथित रिस्पॉन्स

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि सनी देओल के कमेंट पर शाहरुख खान ने भी कथित रिएक्शन देते हुए कहा था, ''इसमें पैसा भी जुड़ा है क्योंकि मैं उस पैसे से अपनी फिल्में बनाता हूं. मुझे फिल्में बनाने के लिए पैसे उधार नहीं लेने पड़ते. किसी के लिए भी सबसे खुशी का पल शादी का होता है, और मुझे उसमें हिस्सा लेना अच्छा लगता है. दुनिया के सबसे अमीर लोग ही मुझे अफोर्ड कर सकते हैं.''

गौरतलब है कि सनी देओल और शाहरुख खान अब अच्छे दोस्त हैं और सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन पर अंतिम संस्कार में पत्नी गौरी खान के साथ किंग खान पहुंचे थे. जबकि सुपरस्टार की प्रेयर मीट में भी शाहरुख खान ने शिरकत की थी.