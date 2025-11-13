विज्ञापन

शाहरुख खान की एक कथित मार्कशीट रेडिट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे हंसराज कॉलेज की बताया जा रहा है. इस मार्कशीट में SRK के सब्जेक्ट्स में आए नंबर देखकर फैंस दंग रह गए हैं.

पढ़ाई में भी किसी बादशाह से कम नहीं थे शाहरुख खान, कॉलेज की मार्कशीट देख आप भी कहेंगे ये तो जीनियस है
पढ़ाई में भी किसी बादशाह से कम नहीं थे शाहरुख खान
नई दिल्ली:

शाहरुख खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह बन ही चुके हैं. उनके बारे में अक्सर ये सुनने में आता है कि वो पढ़ने के बहुत शौकीन हैं. और, जब भी मौका मिलता है वो कोई न कोई किताब पढ़ते हुए ही नजर आते हैं. बिजी होने के बावजूद करंट अफेयर्स से हमेशा अपडेट रहते हैं. देश विदेश की पूरी जानकारी रखते हैं. यकीनन आप भी जानना चाहते होंगे कि जब वो हर चीज की इतनी जानकारी रखते हैं तो पढ़ाई लिखाई में कैसे होंगे. अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो कैसा परफॉर्म करते होंगे. इसका जवाब एक वायरल मार्कशीट से मिल रहा है. जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वो काफी जहीन स्टूडेंट थे.  

वायरल हुई मार्कशीट

रेडिट पर बॉली ब्लाइंड्स एन गॉसिप नाम के हैंडल से एक मार्कशीट शेयर की गई है. ये मार्कशीट हंसराज कॉलेज की है. जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्ही से एफिलिएटेड है. मार्कशीट पर लगी फोटो से ये जाहिर होता है कि ये शाहरुख खान की मार्कशीट है. नाम वाली जगह पर भी शाहरुख खान ही नाम लिखा गया है. पिता के नाम की जगह पर मिस्टर मीर ताज मोहम्मद लिखा है. बर्थ डेट में 2 नवंबर 1965 लिखा है. ये मार्कशीट बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की है. इस पिक को देखकर यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म स्टार शाहरुख खान की मार्कशीट है. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती.

इस सब्जेक्ट में मारी बाजी

मार्कशीट में शाहरुख खान के मार्क्स भी साफ साफ दिख रहे हैं. शीट पर चार सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं. जिसमें मार्क्स ऑब्टेंड वाले कॉलेज में क्रमशः 92, 75, 75 और 57 मार्क्स दिख रहे हैं. ये सभी मार्क्स सौ में से मिले हैं. इन मार्क्स को देखकर रेडिट यूजर कमेंट कर रहे हैं कि उस दौर के हिसाब से ये काफी ज्यादा मार्क्स है. इतने मार्क्स लाना तब बच्चों का खेल नहीं होता था. खासतौर से उनके पहले सब्जेक्ट के मार्क्स तो इतने धांसू हैं कि उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि वो एक होनहार स्टूडेंट रहे होंगे.

