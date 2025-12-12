शाहरुख खान के को-स्टार ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को बताया बोरिंग और बेकार, बोले- ये तो सड़क छाप...

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने इस साल 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया. नेटफ्लिक्स का यह शो तुरंत हिट हो गया, और फैंस को इसकी कहानी और कलाकारों की परफॉर्मेंस काफी पसंद आई. हालांकि, शाहरुख खान के 'डॉन 2' के को-स्टार अली खान इससे इंप्रेस नहीं हैं और उन्होंने शो के लिए काफी भला बुरा कह दिया है. ब्रिटिश-पाकिस्तानी एक्टर हाल ही में ARY पॉडकास्ट पर आए और उन्होंने आर्यन की वेब सीरीज को लेकर ढेरों बातें कही. क्या कहा अली खान ने चलिए आपको बताते हैं.

फैमिली के साथ नहीं देख सकते 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'

उन्होंने कहा, "हाल ही में मैंने आर्यन का काम द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा, मुझे बहुत अजीब लगा. एक तो फैमिली के साथ आप देख नहीं सकते क्योंकि लैंग्वेज इतनी अजीब है. और उस लैंग्वेज की कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं थी, और जिस लेवल के लोग देख रहे थे आप, क्या वो ऐसी सड़क छाप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं?".

उन्होंने आगे कहा, "मुझे कभी कभी लगता है कि आईबॉल्स के लिए, रेटिंग्स के लिए, इस तरह के सोच-समझकर फैसले लिए जाते हैं. वही चीज कहने की बहुत तरीके होते हैं. और अगर गाली भी देनी है, तो क्लोजअप की तरह होनी चाहिए ना. कि जब चाहिए तब बोलो आप. अगर हर जुमले में वो आ रही है तो अजीब है वो, बोरियत हो जाती है"

दूसरे सीजन की तैयारी

इस बीच, आर्यन खान शो का दूसरा सीज़न बनाने में बिजी हैं. न्यूज18 शोशा के साथ एक खास बातचीत में, शो में जजराज सक्सेना का रोल करने वाले एक्टर रजत बेदी ने कंफर्म किया कि द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड दूसरे सीजन के साथ वापस आएगा. शो का पहला सीजन नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.