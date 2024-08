शाहरुख खान जहां भी जाते हैं लोगों का ध्यान खींच ही लेते हैं. हाल ही में उन्हें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा असकोना-लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय हैं. इस प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण में स्पीच के दौरान, किंग खान ने अवॉर्ड का नाम बोलने में संघर्ष करते हुए अपने ह्यूमर से फिर फैंस का ध्यान खींचा और दिल जीत लिया. मजाकिया अंदाज में, किंग खान ने कहा, "यह पुरस्कार, जिसे मैं जीवन भर कोशिश करता रहा हूं... मैं उच्चारण नहीं कर सकता." फिर उन्होंने पुरस्कार का नाम बदल दिया - "विनम्रता, दयालुता और अच्छाई के इतिहास में दुनिया में सबसे शानदार होने के लिए तेंदुआ पुरस्कार".

अपने भाषण के अंत में भी, शाहरुख खान ने एक बार फिर पुरस्कार के नाम को बोलने की कोशिश की लेकिन वह फिर संघर्ष करते हुए नजर आए. इस बार उन्होंने हंसते हुए कहा, "क्या आप कोई छोटा नाम रख सकते हैं? जैसे, 'अरिवेडेरसी.'"

