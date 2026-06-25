शाहरुख खान 27 साल पुराने गाने 'बादशाह ओ बादशाह' पर डांस करते आए नजर, वीडियो में दिखा किंग का चार्मिंग अंदाज

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस के वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. किंग खान बुधवार 24 जून को मुंबई में एक इवेंट में शामिल हुए. इस इवेंट के दौरान जब शाहरुख स्टेज पर आए तो अपनी दमदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया. शाहरुख खान ने 'चांद तारे', 'ओम शांति ओम' और 'बादशाह ओ बादशाह' पर स्टेज पर डांस किया. उस शाम के वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गए हैं. नेवी ब्लू सूट, शर्ट और काले चश्मे पहने शाहरुख खान जब स्टेज पर आए तो पूरा माहौल तालियों से गूंज गया. दर्शकों ने पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया.
इस इवेंट के कई क्लिप्स में शाहरुख को उनके हिट गाने 'बादशाह ओ बादशाह' पर स्टेज पर आते हुए और फैंस को चीयर करते हुए देखा गया. एक वीडियो में उन्होंने दर्शकों से कहा, "आप किसी इंसान को महाराष्ट्र से बाहर तो ले जा सकते हैं, लेकिन किसी इंसान के अंदर से महाराष्ट्र को नहीं निकाल सकते."
"You can take a man out of Maharashtra but you can't take Maharashtra out of a man" - Shah Rukh Khan at an event in Mumbai 😍 @iamsrk#ShahRukhKhan #SRK #TeamShahRukhKhan #King pic.twitter.com/ZW1Zv4jNI0— Team Shah Rukh Khan Fan Club (@teamsrkfc) June 24, 2026
[Latest]: Our super energetic King Shah Rukh Khan at an event in Mumbai 😍 @iamsrk#ShahRukhKhan #SRK #King #TeamShahRukhKhan pic.twitter.com/ZRs8Obxovg— Team Shah Rukh Khan Fan Club (@teamsrkfc) June 24, 2026
एक और वीडियो में शाहरुख दूसरे आर्टिस्ट्स और परफॉर्मर्स के ग्रुप के साथ अपनी फिल्मों के गानों की मेडली पर परफॉर्म करते देखा गया. इस मेडली में 'चांद तारे' और 'ओम शांति ओम' शामिल थे जिसमें शाहरुख कोरियोग्राफी को लीड करते और मेहमानों को अपने साथ शामिल होने के लिए चीयर करते हुए भी दिखे. परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने बैकस्टेज समय बिताया और कुछ मेहमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं. बाद में उन तस्वीरों को ऑनलाइन शेयर किया गया. उनकी यह अपीयरेंस सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' पर चल रही शूटिंग के बीच हुई.
कहां तक पहुंचा किंग का काम
किंग फिल्म का प्रोडक्शन कुछ समय से तस्वीरें लीक होने की मुश्किलों से जूझ रहा है. इसमें क्लाइमेक्स की तस्वीरें और केप टाउन शेड्यूल के विजुअल्स शामिल हैं, जहां शाहरुख और दीपिका एक गाने की शूटिंग कर रहे थे. फिल्म के क्लाइमेक्स शूट का फुटेज ऑनलाइन सामने आने के कुछ दिनों बाद, लीक हुए विजुअल्स, पैपराजी क्लिप्स और तस्वीरों से बना 15 मिनट का AI-जनरेटेड फैन एडिट भी वायरल हो गया. वीडियो में दावा किया गया था कि यह दर्शकों को फिल्म के रिलीज होने से पहले उसका "मिनी वर्शन" दिखा रहा है, लेकिन बाद में फैंस और प्रोडक्शन टीम की ओर से मास-रिपोर्ट किए जाने के बाद इसे कई प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया गया. 'किंग' 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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