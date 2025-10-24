विज्ञापन

मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सचिन संघवी पर गंभीर आरोप, गायिका ने दर्ज कराई FIR, वकील बोले, “सभी आरोप निराधार हैं”

मशहूर संगीतकार जोड़ी सचिन–जिगर के सदस्य सचिन संघवी पर एक गायिका ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुंबई पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

नई दिल्ली:

मशहूर संगीतकार जोड़ी सचिन–जिगर के सदस्य सचिन संघवी पर एक गायिका ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुंबई पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है. शिकायत में गायिका ने आरोप लगाया है कि सचिन संघवी ने पहले उन्हें करियर में मदद और शादी का वादा किया, लेकिन बाद में शारीरिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न किया. गायिका के मुताबिक, दोनों की पहचान वर्ष 2024 में सोशल मीडिया के ज़रिए हुई थी. बातचीत बढ़ने के बाद मुलाकातें शुरू हुईं और कथित रूप से फरवरी 2024 से जुलाई 2025 तक उनका संबंध बना रहा. प्राथमिकी में दर्ज विवरण के अनुसार, इस दौरान कई बार उन्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया.

गायिका का कहना है कि सचिन संघवी ने विवाह का प्रस्ताव देने के बाद धीरे-धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी और रिश्ता छिपाने के लिए धमकियां दीं. शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब गायिका ने अपनी सेहत को लेकर डॉक्टर से परामर्श लिया, तो आरोपी ने अनुचित व्यवहार किया. प्राथमिकी के अनुसार, दोनों की कई मुलाकातें मुंबई और अन्य शहरों में हुईं. मानसिक तनाव और पारिवारिक दबाव के कारण गायिका ने अगस्त 2025 में पुलिस से संपर्क किया.

वकील का बयान
सचिन संघवी की ओर से जारी बयान में उनके वकील ने कहा, “मेरे मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और असत्य हैं. इस मामले में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है. पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी अवैध थी, जिसके चलते उन्हें तुरंत ज़मानत मिल गई. हम सभी आरोपों का कानूनी रूप से जवाब देंगे.”

पुलिस जांच जारी
मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और आवश्यक सबूतों की पड़ताल जारी है.

