सतीश शाह के आखिरी पलों के बारे में मैनेजर ने बताया, कहा- उन्होंने लंच किया और वह...

सतीश शाह का निधन 25 अक्टूबर को हुआ था और आज यानी 12 बजे उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हो गया.

सतीश शाह के आखिरी पलों के बारे में मैनेजर ने बताया
नई दिल्ली:

दिग्गज एक्टर सतीश शाह का बीते दिन शनिवार की दिन में निधन हो गया. वहीं उनके मैनेजर रमेश कड़ातला ने कंफर्म करते हुए बताया कि वह लंच करने के बाद अचानक बेहोश हो गए. उन्होंने एनआई से बात करते हुए सतीश शाह के आखिरी पलों को याद करते हुए कहा, कल लंच करते समय हुआ था. (2 से 2.45 के बीच) वो खाना खाते खाते एक निवाला खाए फिर गिर गए. कुछ आधा घंटा लगा एम्बुलेंस लाने में... अस्पताल जाने पर डिक्लेयर किया डॉक्टर ने.

पड़ोसी अनुप, जो सतीश शाह के साथ उस समय मौजूद थे. उन्होंने एक्टर के बारे में कहा, जैसे ही रमेश ने मुझे कॉल किया. मैं वहां गया. सतीश काका के लिए मदद चालू किया. हम कोशिश करते रहे उनके सही करने के लिए. वह अच्छे इंसान थे. एक आर्टिस्ट, जो बड़े दिल वाले थे. जिस जिस को बुलाया वो तुरंत चले आए काम छोड़कर.

सतीश शाह के मैनेजर ने यह भी बताया कि उनका 16 जून को कोलकाता में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था. उन्होंने कहा, "उसके बाद, सब कुछ नॉर्मल हो गया. थोड़ा यूरिनरी इन्फेक्शन था. लेकिन एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी गईं थी. "

बता दें कि इससे पहले भारतीय निर्माता अशोक पंडित ने एक्टर के निधन की पुष्टि की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टर के निधन की जानकारी देते हुए भावुक पोस्ट डाला है. उन्होंने लिखा है, "आपको यह बताते हुए दुख और आश्चर्य हो रहा है कि हमारे प्रिय मित्र और एक बेहतरीन अभिनेता सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया. उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. हमारे उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है."

