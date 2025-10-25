सतीश शाह की X पर आखिरी पोस्ट में इस सुपरस्टार को दी थी श्रद्धांजलि, 2011 में किडनी फेलियर से हुई थी मौत

विज्ञापन

जाने भी दो यारो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम और पॉपुलर सिटकॉम साराभाई वर्सेस साराभाई जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए मशहूर जाने-माने एक्टर सतीश शाह का शनिवार को मुंबई में निधन हो गया.

नई दिल्ली:

जाने भी दो यारो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम और पॉपुलर सिटकॉम साराभाई वर्सेस साराभाई जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए मशहूर जाने-माने एक्टर सतीश शाह का शनिवार को मुंबई में निधन हो गया. वह 74 साल के थे. सतीश ने  X (पहले ट्विटर) पर आखिरी पोस्ट में शम्मी कपूर को श्रद्धांजलि दी थी, जिनकी भी 2011 में किडनी फेल होने से मौत हो गई थी. गोविंदा और दिवंगत एक्टर के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "हैप्पी बर्थडे प्यारे शम्मी जी. आप हमेशा मेरे आस-पास रहते हैं." यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर फिर से सामने आ रही है क्योंकि फैंस और कलीग्स हिंदी सिनेमा के साथ उनके लंबे जुड़ाव को याद कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "बहुत भारी मन से, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दोस्त और एक बहुत अच्छे एक्टर, सतीश शाह, आज दोपहर करीब 2:30 बजे किडनी फेल होने की वजह से गुज़र गए. जब ​​वह घर पर थे, तब उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. दुख की बात है कि वह बच नहीं सके. उनका अंतिम संस्कार आज होगा. यह इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. मैंने उनके साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है. मैं पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार से वापस आ रहा था, तभी मेरे परिवार ने मुझे सतीश के गुज़र जाने की खबर दी." सतीश शाह के परिवार में उनकी पत्नी, डिज़ाइनर मधु शाह हैं.

शाह ने 1978 में अरविंद देसाई की अजीब दास्तान से अपना फिल्मी डेब्यू किया था. उन्हें 1983 की सटायर फिल्म जाने भी दो यारों में म्युनिसिपल कमिश्नर डी'मेलो के रोल के लिए ज़्यादा पहचान मिली.. अपने फ़िल्मी करियर में, वह 250 से ज़्यादा फ़िल्मों में नज़र आए, जिनमें हम साथ साथ हैं (1999), कल हो ना हो (2003), मुझसे शादी करोगी (2004), और ओम शांति ओम (2007) शामिल हैं.टेलीविज़न पर, वह 1984 के सिटकॉम 'यह जो है ज़िंदगी' से बहुत मशहूर हुए, जिसमें उन्होंने हर 55 एपिसोड में एक अलग किरदार निभाया था.

बाद में वह कई पॉपुलर सीरीज़ में दिखे, जिनमें 'फ़िल्मी चक्कर' (1995) और 'साराभाई वर्सेस साराभाई' (2004) शामिल हैं, जहां इंद्रवदन साराभाई के उनके किरदार को काफ़ी तारीफ़ मिली. 'साराभाई वर्सेस साराभाई' और 'फ़िल्मी चक्कर' में रत्ना पाठक शाह के साथ उनकी जोड़ी को भी काफ़ी पसंद किया गया. एक्टिंग के अलावा, वह कॉमेडी-बेस्ड रियलिटी प्रोग्रामिंग से भी जुड़े रहे हैं, जिसमें 'कॉमेडी सर्कस' में जज के तौर पर काम करना भी शामिल है. उनकी आखिरी फिल्म साजिद खान की हमशकल्स (2014) थी, जिसमें सैफ अली खान, रितेश देशमुख, राम कपूर, तमन्ना भाटिया, ईशा गुप्ता और बिपाशा बसु ने काम किया था.

