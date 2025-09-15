विज्ञापन

सरोज खान से जब इस टॉप एक्ट्रेस ने की थी बदतमीजी, भड़कीं कोरियोग्राफर ने छोड़ दी थी फिल्म, बोलीं- उसने मुझे...

कोरियोग्राफर सरोज खान रवीना टंडन पर इतना ज्यादा भड़क गई थी, कि उन्होंने गुस्से में वो फिल्म छोड़ दी, जिसमें उन्हें रवीना को डांस सिखाना था. आइए जानते हैं, आखिर किस कारण उन्हें रवीना पर इतना गुस्सा आया था.

बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर थीं सरोज खान
बॉलीवुड की सबसे फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके कोरियोग्राफ किए गए सॉन्ग के डांस स्टेप्स आज भी लोगों को करना काफी पसंद हैं. वहीं जिन-जिन एक्टर और एक्ट्रेस को उन्होंने डांस सिखाया है, वे सभी जानते हैं कि सरोज खान काम और अनुशासन के प्रति काफी सख्त थी और अपने आर्टिस्ट्स को जरा सी भी ढील देना पसंद नहीं करती थी. वहीं अपने सख्त रवैये के कारण एक समय था, जब वह बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रवीना टंडन पर इतना भड़क गई थी, कि उन्होंने गुस्से में फिल्म को ही छोड़ दिया और रवीना के साथ जिंदगी भर काम न करने का फैसला लिया. आइए जानते हैं, आखिर क्या थी वजह.

रवीना टंडन पर क्यों भड़की थी सरोज खान

सरोज खान ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि, 'एक समय था कि मैं रवीना टंडन पर बहुत ज्यादा भड़क गई थी, जिसके कारण मैंने उस फिल्म को छोड़ दिया, जिसमें मुझे रवीना को डांस सिखाना था, दरअसल रवीना ने नमस्कार नहीं किया था.

सरोज खान ने नहीं किया रवीना के साथ काम

जब रवीना टंडन ने सरोज खान को नमस्कार नहीं किया था, तो उनका मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था. जिस फिल्म में उन्होंने कोरियोग्राफी के लिए बुलाया गया था, उसी फिल्म को उन्होंने छोड़ने का निर्णय लिया. उन्होंने बताया, 'मैं रवीना पर इतना भड़क गई थी, मैंने उसके साथ कभी काम नहीं किया'.

गुरु की इज्जत करना जरूरी

सरोज खान ने कहा, गुरु की इज्जत करना जरूरी है. हमारे समय में जब तक मास्टर हमें बैठने को न बोलें, तब तक हम नहीं बैठते थे, लेकिन आज के समय में वो इज्जत गुरु को नहीं दी जाती है. बता दें, सरोज खान ने रवीना के व्यवहार को शिष्टाचार का उल्लंघन माना था और इसे अपमानजनक बताया था.


 

