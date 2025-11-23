गोविंदा और शिल्पा शेट्टी की फ्लॉप फिल्म, सरोज खान ने लिखी थी कहानी, वायरल हुआ था 'एक चुम्मा तू मुझको...'

बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा और शिल्पा शेट्टी की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया, लेकिन हैरानी की बात ये है कि दोनों की जितनी भी फिल्में साथ आईं, ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं. इन्हीं में से एक फिल्म है 1996 में रिलीज हुई ‘छोटे सरकार'. यह फिल्म इसलिए खास है क्योंकि इसकी असल कहानी और स्क्रीनप्ले खुद मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने लिखा था.

गोविंदा के करियर की फ्लॉप फिल्म कौनसी थी?

फिल्म में शिल्पा शेट्टी एक सख्त पुलिस इंस्पेक्टर बनी थीं, जो गोविंदा को पकड़ने के लिए पहले प्यार का नाटक करती हैं, लेकिन बाद में सचमुच उन्हें दिल दे बैठती हैं. गोविंदा का किरदार एक मासूम और मजेदार युवक का था. अरुणा ईरानी ने फिल्म में गोविंदा की मौसी बनी थीं जो असल विलेन निकलती हैं. दिव्या दत्ता ने भी अहम किरदार निभाया था.

बॉक्स ऑफिस पर हुआ था नुकसान

विमल कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 4 करोड़ रुपए था और इसने लाइफटाइम में सिर्फ 3.93 करोड़ ही कमाए. यानी फिल्म को तकरीबन 7 लाख का नुकसान हुआ और इसे ऑफीशियली फ्लॉप अनाउंस कर दिया गया था.

हिट हुआ था एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे

हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म नहीं चली, लेकिन इसका म्यूजिक सुपरहिट रहा. खासकर गोविंदा-शिल्पा पर फिल्माया गाना “एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे…” आज भी लोगों की जुबान पर है. गाने को इतना पसंद किया गया कि साल 2019 तक इसके कॉपीराइट को लेकर विवाद भी चला.

दिलचस्प बात ये है कि थिएटर में भले ही दर्शक नहीं आए, लेकिन टीवी पर आज भी ‘छोटे सरकार' को खूब देखा जाता है. सरोज खान की लिखी कहानी को दर्शक अब भी पसंद करते हैं. अगर यह फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो शायद इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होता, क्योंकि इसकी कहानी में कॉमेडी, रोमांस और ट्विस्ट का बेहतरीन मिक्स है. गोविंदा के करियर की यह एक अनसुनी और अनोखी फिल्म है, जिसे लिखा था खुद मास्टरजी सरोज खान ने!