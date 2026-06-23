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सारा अली खान ने दादी के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस का मनाया बर्थडे, शर्मिला टैगोर ने जन्मदिन पर कुबरा खान को खिलाई केक

सारा अली खान के वेकेशन के एक खास वीडियो में वह पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री कुबरा खान के साथ समय बिताते नजर आ रही है. वह 16 जून को लंदन में अपना 33वां जन्मदिन मना रही थीं.

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सारा अली खान ने दादी के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस का मनाया बर्थडे, शर्मिला टैगोर ने जन्मदिन पर कुबरा खान को खिलाई केक
सारा अली खान ने दादी के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस का मनाया बर्थडे
नई दिल्ली:

सारा अली खान इन दिनों अपनी मां अमृता सिंह और दादी शर्मिला टैगोर के साथ लंदन में छुट्टियां बिता रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी वेकेशन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. वेकेशन के एक खास वीडियो में वह पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री कुबरा खान के साथ समय बिताते नजर आ रही है. वह 16 जून को लंदन में अपना 33वां जन्मदिन मना रही थीं. सारा और शर्मिला ने फैंस को तब सरप्राइज दिया, जब उन्हें लंदन के एक रेस्टोरेंट में कुबरा खान का जन्मदिन मनाते हुए देखा गया. अब वायरल हो रहे एक क्लिप में बॉलीवुड अभिनेत्रियां बर्थडे गर्ल के साथ के सामने बैठी मुस्कुराती, बातें करती और ग्रुप के साथ बर्थडे सॉन्ग गाती हुई दिखाई दे रही हैं. इस दिल छू लेने वाली मुलाकात ने जल्द ही सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया. शाम के सबसे प्यारे पलों में से एक में शर्मिला को कुबरा को प्यार से डेजर्ट खिलाते हुए देखा गया.

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कुबरा खान कौन हैं?

कुबरा खान एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा और टेलीविजन दोनों में सफल करियर बनाया है. उन्होंने 2014 की कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म 'ना मालूम अफराद' से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया. सफल शुरुआत के बाद, उन्होंने पाकिस्तान की कई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में काम किया, जिनमें 'जवानी फिर नहीं आनी 2', 'परवाज है जुनून' और 'लंदन नहीं जाऊंगा' शामिल हैं.  फिल्मी करियर के अलावा, वह टेलीविजन पर भी एक जाना-माना नाम बन गई हैं. उन्हें 'अलिफ', 'हम कहां के सच्चे थे' और 'नूर जहां' जैसे हिट ड्रामा सीरियल के लिए काफी पहचान मिली है.

सारा का लंदन ट्रिप 

सारा अली खान लंदन में अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रही हैं. कुबरा के बर्थडे पार्टी में शामिल होने से कुछ दिन पहले एक्ट्रेस ने अपनी मां अमृता सिंह और दादी शर्मिला टैगोर के साथ थिएटर जाने की कुछ झलकियां शेयर कीं. उस शाम की तस्वीरें पोस्ट करते हुए सारा ने मजाक में कहा कि भले ही नाटक मजेदार था, लेकिन सबसे अच्छे कलाकार तो उनके ठीक बगल में बैठे थे. सारा 'रॉयल ​​एस्कॉट' में भी शामिल हुई थीं, जहां उन्हें हॉलीवुड एक्टर हेनरी कैविल के साथ बातचीत करते देखा गया था. हाल ही में उन्होंने लग्जरी स्विस वॉचमेकर 'लोंजीन्स' के एक ग्लोबल कैंपेन के लिए साथ काम किया है.

सारा अली खान का वर्कफ्रंट

काम की बात करें तो, सारा को इस साल की शुरुआत में आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी के साथ 'पति पत्नी और वो 2' में देखा गया था. इसके बाद वह 'उड़ता तीर' में नजर आएंगी, जो एक स्पाई कॉमेडी फिल्म है और इसमें वह फिर से आयुष्मान के साथ काम करेंगी. इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है और यह आकाश ए कौशिक के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म है.

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