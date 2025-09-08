विज्ञापन

सपना चौधरी ने कम किया वजन, जुत्ती मेरी गाने पर डांस करते हुए वीडियो वायरल, फैंस बोले- काफी पतली हो गई

हरियाणवी डांसर और अभिनेत्री सपना चौधरी अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं. वह अपनी जिंदगी के हर अहम पल फैन्स संग साझा करती हैं. सोमवार को अभिनेत्री ने कुछ ऐसा ही किया.

बिना मेकअप नजर आईं सपना चौधरी, जुत्ती मेरी गाने पर किया जमकर डांस
नई दिल्ली:

हरियाणवी डांसर और अभिनेत्री सपना चौधरी अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं. वह अपनी जिंदगी के हर अहम पल फैन्स संग साझा करती हैं. सोमवार को अभिनेत्री ने कुछ ऐसा ही किया. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह शानदार एक्सप्रेशन के साथ 'जुत्ती मेरी' गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में सपना ने ब्लैक कलर का जंपसूट पहना हुआ है, और खास बात यह है कि अभिनेत्री ने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, जो उनकी सादगी को दर्शा रहा है.

उनके डांस मूव्स और चेहरे के हाव-भाव एकदम रियल हैं. वीडियो में सपना का आत्मविश्वास और उनकी अदाएं हर किसी को पसंद आ रही हैं. अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "जिद्द, जुनून और जज्बात से भरी हूं मैं, मैं बहुत अच्छी और अच्छी खासी बुरी हूं मैं." फैंस ने कमेंट्स में उनकी खूबसूरती और डांस की जमकर तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा, "काफी पतली हो गई हो" वहीं, दूसरे ने कहा, "एक तरफ बॉलीवुड दूसरी तरफ सपना चौधरी." एक और अन्य यूजर ने लिखा, "सपना तो बहुत पतली हो गई."

बता दें कि 'जुत्ती मेरी' गीत फोकटेल्स लाइव सीजन 1 का हिस्सा है. नेहा भसीन ने इस गीत को मॉडर्न बीट्स और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नया रूप दिया है. इसमें गिटार, पियानो और पर्कशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है. यह गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. कई सेलेब्स इस गाने पर रील्स बना चुके हैं. इससे पहले गाने पर दिव्यांका त्रिपाठी, हरियाणवी सिंगर रेणुका पंवार और भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह कर चुकी हैं. इस गाने का म्यूजिक कंपोज समीर उद्दीन ने किया और इसे यशराज स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया है. गाना कई म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. पूरा गाना जियो सावन, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और अमेजन म्यूजिक पर भी उपलब्ध है.
 

