विज्ञापन

TMMTMTTM Box Office Collection Day 1: पहले दिन नहीं चला कार्तिक आर्यन का जादू, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने कमाए इतने रुपये

TMMTMTTM Box Office Collection Day 1: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है.

Read Time: 3 mins
Share
TMMTMTTM Box Office Collection Day 1: पहले दिन नहीं चला कार्तिक आर्यन का जादू, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने कमाए इतने रुपये
TMMTMTTM Box Office Collection Day 1: पहले दिन नहीं चला कार्तिक आर्यन का जादू
नई दिल्ली:

TMMTMTTM Box Office Collection Day 1: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. लंबे समय बात कार्तिक अपनी किसी फिल्म के साथ पर्दे पर वापस लौटे हैं. रिलीज से पहले 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' काफी सुर्खियों में रही. धुरंधर के सामने आई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर भी मिल रही है. जिसका असर 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर साफ देखने को मिल रहा है. 

ये भी पढ़ें: धुरंधर 2 की रिलीज डेट फाइनल, अब इस दिन दिल्ली से चेन्नई तक एक साथ देखेंगे दर्शक रणवीर सिंह का जलवा

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का कलेक्शन

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ने अपने पहले दिन यानी गुरुवार को भारत में नेट कलेक्शन के रूप में करीब 5.76 करोड़ रुपये कमाए. यह आंकड़ा शुरुआती रिपोर्ट्स पर आधारित है और शाम तक के शोज के बाद अपडेट हुआ है. जिसके अभी बदलने की संभावना है. 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को समीर विद्वांस ने डायरेक्ट किया है और इसे धर्मा प्रोडक्शंस तथा नमाह पिक्चर्स ने मिलकर बनाया है.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी स्टार कास्ट 

फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के अलावा नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ, अरुणा ईरानी और टीकू तलसानिया जैसे दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं. यह फिल्म एक हल्की-फुल्की लव स्टोरी है, जिसमें दो लोग प्यार में पड़ते हैं लेकिन परिवार की दबाव से अलग हो जाते हैं. उम्मीद थी कि छुट्टियों के सीजन में परिवार और युवा दर्शक 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को पसंद करेंगे. पहले दिन की ऑक्यूपेंसी भी ठीक-ठाक रही. सुबह के शोज में करीब 18 फीसदी, दोपहर में 38 फीसदी और शाम के शोज में 41 फीसदी सीटें भरीं. लेकिन कुल मिलाकर ओपनिंग कम रही. 

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी रिलीज

पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' सिंगल डिजिट में ओपन करेगी, क्योंकि बड़े सेंटर्स में स्क्रीन्स की कमी और अन्य फिल्मों से कंपटीशन था. एडवांस बुकिंग में भी करीब 4.28 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ था, लेकिन असल कमाई उम्मीद से कम निकली. 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' मूल रूप से वैलेंटाइन डे 2026 के लिए प्लान की गई थी, लेकिन मेकर्स ने इसे क्रिसमस 2025 पर रिलीज करने का फैसला किया. कुछ को कार्तिक-अनन्या की केमिस्ट्री पसंद आ रही है, तो कुछ इसे पुरानी स्टोरी वाली फिल्म बता रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri, TMMTMTTM, Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 1, TMMTMTTM Box Office Collection Day 1, Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com