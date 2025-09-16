Sapna Choudhary: एक स्टेज परफॉर्मेंस से पहले कितने घंटे रिहर्सल करती हैं सपना, जवाब सुन कहेंगे गजब टैलेंटेड है

हरियाणवी स्टार सपना चौधरी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने अलग अंदाज से शुरुआत की और अपनी इसी खासियत को आज इस मुकाम पर लेकर गईं कि यही उनकी पहचान बन गई. सपना आज म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. आज वो केवल वीडियो तक ही सीमित नहीं बल्कि फिल्मों और कान रेड कार्पेट जैसे विदेश मंच तक पहुंच चुकी हैं. सपना ने साबित किया कि मेहनत, लगन और अपने काम की तरफ ईमानदारी आपको जरूर आगे लेकर जाती है. सपना आज भले ही स्क्रीन पर धमाल मचा रही हों लेकिन उनकी पहली पसंद आज भी स्टेज और लाइव परफॉर्मेंस है. हाल में सपना चौधरी ने एनडीटीवी से एक खास बातचीत की. इस बातचीत में हमने सपना से पूछा कि वह एक डांस परफॉर्मेंस से पहले कितनी प्रैक्टिस करती हैं और उनके डांस को कोरियोग्राफ कौन करता है?

सपना ने बताया स्टेज पर कहां से आती है ताबड़-तोड़ एनर्जी

रिहर्सल पर बात करते हुए सपना ने जो बताया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. सपना ने बताया कि किसी भी लाइव परफॉर्मेंस से पहले वो किसी भी तरह की रिहर्सल नहीं करतीं. जी हां सपना स्टेज पर बिल्कुल खाली शांत दिमाग के साथ उतरती हैं भगवान शिव का नाम लेती हैं और बस डांस शुरू कर देती हैं. सपना ने बताया कि तैयारी के नाम पर वो केवल गाना सुनती हैं. जिस भी गाने पर उन्हें पफॉर्म करना होता है वह कोशिश करती हैं कि उसे अच्छे से सुन लें और बस गाना सुनकर वह स्टेज पर उतर आती हैं. इससे साफ है स्टेज पर होने वाली लाइव परफॉर्मेंस की कोई कोरियोग्राफी नहीं होती.

सपना ने कहा कि वो जैसा डांस एक बार करती हैं कभी खुद भी उसे रिपीट नहीं कर सकतीं क्योंकि कुछ भी प्लान्ड नहीं होता. वहीं म्यूजिक वीडियो के लिए उन्हें अच्छी खासी मेहनत करनी होती है क्योंकि उसके लिए कोरियोग्राफी होती है. स्टेप सही कोरियोग्राफी और लिरिक्स के हिसाब से बैठाने होते हैं ऐसे में ये म्यूजिक वीडियो बनाना थोड़ा अलग काम होता है.