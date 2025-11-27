धर्मेंद्र के बारे डिंपल कपाड़िया ने हेमा मालिनी से कही थी ये कड़वी बात, प्यार करने वालों का टूट जाएगा दिल

बॉलीवुड के लीजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद भावनाओं का सैलाब सा उमड़ आया है. सोमवार को 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, और उनके जाने के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े कई पुराने किस्से फिर से सामने आ रहे हैं. इन्हीं में से एक कहानी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी से जुड़ी है. और, हैरानी की बात ये कि इसमें एक अहम रोल था डिंपल कपाड़िया का. हेमा मालिनी की बायोग्राफी में खुलासा हुआ है कि एक समय ऐसा भी आया था जब डिंपल ने हेमा से साफ कहा था कि धर्मेंद्र तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे.

डिंपल-हेमा की दोस्ती और दर्दभरा दौर

राम कमल मुखर्जी की किताब हेमा मालिनी- बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के मुताबिक, हेमा और डिंपल की दोस्ती तब पनपी जब हेमा राजेश खन्ना के साथ काम कर रही थीं. डिंपल मात्र 16 साल की उम्र में शादी करके एकदम नए जीवन में कूद गई थीं, और हेमा उनसे 9 साल बड़ी थीं. लेकिन दोनों एक्ट्रेस को उम्र नहीं उनके जख्म और अकेलापन उन्हें जोड़ता था. हेमा ने कहा कि डिंपल अक्सर अकेले बैठकर सिगरेट पीती और ड्रिंक करती थीं. राजेश खन्ना शूट के बाद दोस्तों के साथ वक्त बिताते, और डिंपल घंटों अकेली रह जातीं. हेमा के शब्दों में वो बच्ची थी, जिसे हालात ने अचानक बड़ा बना दिया.

डिंपल का तीखा रिएक्शन

वो दौर खुद हेमा के लिए भी बेहद मुश्किल था. वो धर्मेंद्र के प्यार में थीं. लेकिन वो पहले से शादीशुदा और चार बच्चों के पिता थे. डिंपल पहले से ही अपने रिश्ते की लड़ाइयों से टूट चुकी थीं. ऐसे में कई बार हेमा पर उनका गुस्सा निकल जाता था. किताब के मुताबिक डिंपल ने खुद बताया कि वो बहुत गुस्सैल थीं. और, हेमा की फिक्र करती थीं. इसलिए एक दिन कह ही दिया कि ये आदमी तुमसे कभी शादी नहीं करेगा. तुम खुद को बर्बाद कर रही हो. हालांकि धर्मेंद्र ने डिंपल कपाड़िया को गलत साबित किया.