संजय दत्त को जिंदगी में एक चीज का है पछतावा, जेल में डबल मर्डरर से कटवाई दाढ़ी, चौंक गए थे संजू बाबा

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 के लेटेस्ट एपिसोड में बॉलीवुड की हिट जोड़ी संजय दत्त और सुनील शेट्टी ने शिरकत की. दोनों ने अपनी लाइफ के कुछ अनसुने किस्सों को शेयर किया. वहीं इस दौरान संजय दत्त और सुनील शेट्टी ने एक-दूसरे की टांग भी खींची. इसी दौरान संजय दत्त ने अपने पास्ट और जेल में बीते दिनों को याद किया. जब कपिल शर्मा ने पूछा कि उन्हें लाइफ में किसी चीज का पछतावा है तो संजय दत्त ने कहा, उन्हें किसी चीज का पछतावा नहीं है सिर्फ अपने पेरेंट्स को जल्दी खोने का. वहीं मजाक करते हुए उन्होंने कहा, बाकि यार जेल गया बाहर आया.

अर्चना पूरण सिंह ने संजय दत्त को जेल के दिनों की याद दिलाते हुए बताया कि उन्होंने कार्पेंटरी सीखी थी. इस पर संजय दत्त ने बताया कि उन्हें उनके काम के पैसे मिले थे. सुपरस्टार ने कहा, मुझे पगार मिलती थी. अगर मैंने कुर्सियां बनायी तो पगार मिलती थी या पेपर बैग्स तो पगार मिलती थी. उन्होंने यह भी बताया कि जेल में उन्होंने रेडियो स्टेशन शुरु किया था, जिसका नाम रेडियो वाईसीपी एफएम है. जहां स्क्रिप्ट्स, कॉमेडी और टॉपिक्स पर बातें होती थीं.

इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि थियेटर ग्रुप उन्होंने बनाया था. संजय दत्त ने कहा, मैंने एक नाटक कंपनी भी शुरु की थी. मैं वहीं उसका डायरेक्टर था और मर्डर वाले सब नाटक करते थे. इसके अलावा संजय दत्त ने शॉकिंग कहानी बताया कि संजय दत्त को दाढ़ी बनानी थी और जेल के जेलर ने उन्हें दाढ़ी बनाने के लिए कहा कि उनपर दाढ़ी अच्छी नहीं लगती. इस पर उन्होंने कहा कि जेल से रिहा होने तक वह दाढ़ी रखेंगे.

बाद में एक कैदी मिश्रा जी ने उनसे दाढ़ी बनाने के लिए पूछा और जब वह दाढ़ी बनाते बनाते गर्दन तक पहुंचे तो संजय दत्त ने कैदी से पूछा कि वह कितने साल से जेल में हैं तो मिश्रा जी ने कहा 15 साल. इस पर संजय दत्त ने वजह पूछी तो मिश्रा जी ने कहा डबल मर्डर. इसे सुन सुपरस्टार शॉक्ड रह गए.