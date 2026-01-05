विज्ञापन

संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने इमोशनल मैनिपुलेशन पर लिखा क्रिप्टिक नोट, कुछ लोग चुप रह कर सजा देते हैं 

संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया, जिसमें बताया कि कैसे कुछ लोग रिश्ते में इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं.

नई दिल्ली:

संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया, जिसमें बताया कि कैसे कुछ लोग रिश्ते में इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं. अमेरिका में साइकोथेरेपिस्ट के तौर पर काम करने वाली त्रिशाला ने कहा कि अपनी भावनाओं को बताने के बजाय कुछ लोग दूसरे व्यक्ति को उसकी बाउंड्री या अलग नजरिए के लिए सजा देने का फैसला करते हैं. "वे आपको सिखाएंगे कि आपकी आवाज खतरनाक है और आपने रिएक्ट किया तो रिश्ता खत्म हो जाएगा. "त्रिशाला ने बताया कि रिश्ते में इस तरह से बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि "सजा के तौर पर इस्तेमाल की गई चुप्पी गाली है".

उन्होंने ऐसी स्थिति का सामना कर रहे सभी लोगों को इस तरह के गलत इस्तेमाल होने से खुद को रोकने और अपनी शांति बनाए रखने की सलाह दी. "असली रिश्ते आपको दर्द देकर सबक नहीं सिखाते, वे बातचीत से रिश्ता ठीक करते हैं." एक हेल्दी विकल्प देते हुए, त्रिशाला ने कहा कि हेल्दी चुप्पी अपनाना बेहतर है. लेकिन, कूलिंग-डाउन पीरियड के बारे में पहले अच्छे से बताना चाहिए.

"मुझे खुद को संभालने के लिए कुछ घंटे चाहिए ताकि मैं कुछ बुरा न कह दूं". इसके बाद जो भी बात आपको परेशान कर रही है, उसके बारे में अच्छी बातचीत के लिए वापस आना चाहिए. उन्होंने अपनी पोस्ट खत्म करते हुए कहा, "जो चुप्पी आपके नर्वस सिस्टम को बचाती है, वह सेल्फ रिस्पेक्ट है. जो चुप्पी किसी और को सजा देती है, वह पावर प्ले है." हालांकि उन्होंने यह पोस्ट किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं लिखी है, लेकिन हमेशा यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनकी पोस्ट उनके पिता और परिवार की ओर इशारा कर रही है. जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, त्रिशाला संजय दत्त की पहली शादी से हुई उनकी बड़ी बेटी हैं. उनकी मां स्वर्गीय ऋचा शर्मा हैं. जिनका 1996 में ब्रेन ट्यूमर के कारण निधन हो गया था.

संजय दत्त ने बाद में 2008 में एक्ट्रेस मान्यता दत्त से शादी की. 2010 में इस कपल को जुड़वां बच्चे हुए - एक बेटा जिसका नाम शाहरान और एक बेटी जिसका नाम इकरा है. शाहरान और इकरा के उलट, जो कभी-कभी अपने माता-पिता के साथ मीडिया में दिखते हैं, त्रिशाला ने सोच-समझकर लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला किया है.


 

