बड़ी बेटी त्रिशला से बिगड़े संजय दत्त के रिश्ते, एक पोस्ट ने परिवार और आपसी रिश्तों पर उठाए सवाल

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त ने सोमवार (25 अगस्त) को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया. उन्होंने 'चालबाज' लोगों और परिवार के "मेंटल हेल्थ" की बजाय "इमेज" को चुनने के बारे में लिखा. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि परिवार "दुर्व्यवहार करने की खुली छूट नहीं है." उनके नोट में लिखा था: "आपके खून के हर रिश्ते को आपकी जिंदगी में जगह नहीं मिलनी चाहिए. कभी-कभी हमारे परिवार में ही सबसे ज्यादा थका देने वाले, आपकी उपेक्षा करने वाले लोग होते हैं. आपको अपनी शांति बनाए रखने की आजादी है. आपको कम संपर्क या बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखने की आजादी है. आपको परिवार की इमेज बनाए रखने की बजाय अपने मानसिक स्वास्थ्य को चुनने की आजादी है."

उन्होंने आगे कहा कि बच्चों को उन माता-पिता से दूरी बनाने की आजादी है जो उनके साथ 'दुर्व्यवहार' करते हैं और उन्हें 'अपराधबोध' में डालते हैं. त्रिशला ने आगे कहा, "क्योंकि 'परिवार' आपको दुर्व्यवहार, हेरफेर या अपराधबोध से ग्रस्त करने की खुली छूट नहीं देता. आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाए रखने की जरूरत नहीं है जो आपको चोट पहुंचाता रहे - भले ही उन्होंने आपको पाला हो. जब माता-पिता इस बात की ज्यादा परवाह करते हैं कि परिवार दुनिया को कैसा दिखता है, बजाय इसके कि उसमें रहना कैसा लगता है, तो यह एक समस्या है."

त्रशला दत्त ने ये पोस्ट कर सभी को हैरान कर दिया.

त्रिशला, संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी हैं. त्रिशला का जन्म 1988 में हुआ था और 1996 में ब्रेन ट्यूमर के कारण अपनी मां की मृत्यु के बाद, वह अपने नाना-नानी के साथ अमेरिका में रहती थीं. संजय ने 1998 में रिया पिल्लई से शादी की. 2008 में तलाक के बाद, उन्होंने मान्यता से शादी की. यह कपल जुड़वा बच्चों का माता-पिता है - एक बेटा जिसका नाम शाहरान और एक बेटी जिसका नाम इकरा है.

संजय आखिरी बार अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5' में नजर आए थे. वह अगली बार कन्नड़ फिल्म 'केडी: द डेविल' और तेलुगु फिल्मों 'द राजा साब' और 'अखंड 2' में नजर आएंगे. उनकी आने वाली फिल्मों 'धुरंधर' और 'बागी 4' के टीजर हाल ही में रिलीज हुए हैं.