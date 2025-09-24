संजय दत्त की बड़ी बेटी की 10 फोटो, 37 साल है उम्र, फिल्मों से दूर विदेश में करती है नौकरी

आम तौर पर दो तरह के माता-पिता होते हैं - एक प्रोटेक्टिव दूसरे ओवर प्रोटेक्टिव. संजय दत्त के बिहेवियर से ऐसा लगता है कि वह अपने बच्चों को लेकर थोड़े ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं. तभी तो बेटी त्रिशला ने जब अपने करियर को लेकर एक फैसला लेना चाहा तो संजू बाबा ने उन्हें तुरंत रोक दिया. बता दें कि त्रिशाला जो विदेश में रहती हैं और एक साइकोथैरेपिस्ट हैं. उन्हें लेकर कहा जाता है कि कभी वो एक्ट्रेस बनना चाहती थीं. लेकिन उनके पिता यानी कि संजू बाबा को उनका यह करियर ऑप्शन पसंद नहीं आया.

संजय दत्त ने अपनी बेटी की फिल्मों में आने की इच्छा के बारे में क्या कहा?

2013 में फिल्मफेयर को दिए एक और इंटरव्यू में, मुन्ना भाई एमबीबीएस एक्टर ने पब्लिकेशन को बताया, "मुझे खुशी है कि उसके सर से एक्टिंग का भूत उतर गया. उसने अपनी एक्टिंग की इच्छाओं को, कम से कम अभी के लिए, छोड़ दिया है. वह बहुत होशियार लड़की है अच्छी पढ़ाई की है. इसलिए मुझे कभी समझ नहीं आया कि वह सब कुछ छोड़कर एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती थी. और इस इंडस्ट्री में एक्टर बनने के लिए, आपको भाषा आनी जरूरी है. इसलिए, भाषा उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी. भगवान ही जाने उसे यह आइडिया कहां से आया, लेकिन अब नहीं है. "

त्रिशला, संजू बाबा और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी हैं. त्रिशला फिल्मी पर्दे और लाइमलाइट से दूर विदेश में ही रही हैं. संजय दत्त के दो बच्चे और भी हैं. पत्नी मान्यता दत्त के साथ उनका एक बेटा शाहरान और बेटी इकरा दत्त हैं.