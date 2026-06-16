सुशांत सिंह राजपूत की तरह कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस संचिता की भी 14 जून को मौत, दोनों में क्या कोई संबंध है?

कुमकुम भाग्य जैसे पॉपुलर शो से घर घर में छाने वाली संचिता उगले आज हमारे बीच नहीं हैं. उनकी अचानक मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया. बताया गया कि उन्हें अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली. अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. संचिता के भाई और परिवार की मांग है कि इस मामले पर हाई लेवल जांच हो. देखना होगा कि मौत का ये मामला आखिर में किस ट्रैक पर मुड़ता है लेकिन फिलहाल इसे सुसाइड ही बताया जा रहा है. संचिता के भाई ने इस सुसाइड से एक फिल्मी कनेक्शन भी निकला लिया है.

किस फिल्म स्टार से है संचिता उगले की मौत का कनेक्शन

14 जून 2026 को संचिता ने खुदकुशी की. खुद को खत्म करने के इतने बड़े फैसले से पहले उन्होंने अपने मेन पेज के अलावा दूसरे इंस्टा पोस्ट से सुशांत को याद करते हुए रील अपलोड की थी. बता दें 14 जून को ही सुशांत सिंह राजपूत ने भी आत्महत्या की थी. संचिता की मौत के बाद मीडिया से बात करते हुए उनके भाई आकाश उगले ने सुशांत और उनकी मौत के बीच का एक कनेक्शन बताया. साथ ही उन्होंने एक पोस्ट का भी जिक्र किया था. ये पोस्ट संचिता के दूसरे प्रोफाइल से की गई थी. इसमें सुशांत की तस्वीरों की एक रील शेयर की गई थी और साथ में लिखा था मिस यू सुशांत सर. ये रील अब इंस्टाग्राम से हटा ली गई है.

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Photo Credit: Sanchita ugale

सुशांत और संचिता की मौत का कनेक्शन क्या है?

सबसे पहले तो तारीख दोनों ही केस में सेम है. सुशांत ने 14 जून 2020 को सुसाइड किया था वहीं संचिता ने 14 जून 2026 को आत्महत्या की. संचिता के भाई कहना है कि जिस तरह इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत को दबाया गया वैसे ही हालात का सामना संचिता भी कर रही थी. आकाश ने कहा, ''मेरी बहन का आखिरी पोस्ट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ था जिन्होंने 14 जून 2020 को आत्महत्या की थी. मेरा मानना है कि उन्होंने इंडस्ट्री के दबाव के कारण ऐसा कदम उठाया था. मेरी बहन ने भी उसी तरह के दबाव की वजह से आत्महत्या की है.''

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