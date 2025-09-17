विज्ञापन

धर्मेंद्र जैसी एक्टिंग और मिलता-जुलता चेहरा, इस एक्टर के लिए बना अभिशाप, टैलेंट से भरपूर बन कर रह गया साइड आर्टिस्ट

आज हम आपको उस एक्टर के बारे में बता रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो. धर्मेंद्र जैसी एक्टिंग और उनकी जैसी सूरत इस एक्टर के लिए जी का जंजाल बन गया था. और यही वजह रही कि हिट फिल्म देने के बावजूद यह हीरो साइड आर्टिस्ट बन कर रह गया.

Read Time: 3 mins
Share
धर्मेंद्र जैसी एक्टिंग और मिलता-जुलता चेहरा, इस एक्टर के लिए बना अभिशाप, टैलेंट से भरपूर बन कर रह गया साइड आर्टिस्ट
धर्मेंद्र जैसी एक्टिंग और शक्ल सूरत की वजह से फिल्मों में नहीं चल पाया ये एक्टर
नई दिल्ली:

अपने बड़े भाई, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के स्टारडम की छाया में अक्सर रहने वाले अजीत सिंह देओल (Ajit Singh Deol) ने अपने करियर में कई बड़े एक्टर के साथ काम किया, जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है. लेकिन इन सब के बावजूद वह भारतीय सिनेमा में सुपरस्टार का दर्जा हासिल नहीं कर पाए. या यूं कहें कि उनके नसीब में सुपरस्टार बनना था ही नहीं. आपको जानकर हैरानी होगी उनके बेटे अभय देओल एक हिट एक्टर रहे हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. वहीं धर्मेंद्र के बच्चे सनी और बॉबी देओल का सिक्का तो आज भी बॉलीवुड में चलता है.

यह भी पढ़ें- जब पापा धर्मेंद्र की एक सलाह ने बचा लिया सनी देओल को महा फ्लॉप फिल्म करने से, साइन कर छोड़ी फिल्म

बता दें, जिस खानदान के भाई, भतीजा और बेटे की गिनती टॉप एक्टर में होती है, वहीं अजीत सिंह देओल (Ajit Singh Deol News) आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं. आइए जानते हैं, आखिर किस चीज ने उनकी तरक्की को रोका हुआ था.

डायरेक्ट बन की थी करियर की शुरुआत

एक्टिंग में कदम रखने से पहले अजीत सिंह ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डायरेक्टर की थी. उन्होंने साल 1983 में पंजाबी फिल्म 'पुत्त जट्टां दे' का निर्देशन किया था, जो उस समय की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी. जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की और गुस्से वाले किरदार में नजर आते थे.

Latest and Breaking News on NDTV

उन्होंने मेहरबानी, वीरता, प्रतिज्ञा, रेशम की डोरी, कहानी किस्मत की, रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों में काम किया है. हालांकि उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी तुलना धर्मेंद्र के साथ की जाती थी. यही नहीं बाद में वह साइड आर्टिस्ट बनकर ही रह गए थे.

मेकर्स नहीं लेते थे अजीत सिंह देओल को फिल्मों में

बताया जाता है कि अजीत सिंह देओल अपने करियर में सुपरस्टार का दर्जा हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि वे अपनी खास पहचान बनाने में नाकाम रहे थे. अक्सर उनकी एक्टिंग कहीं न कहीं धर्मेंद्र से बहुत मिलती-जुलती लगती थी. या ये कहें कि वह धर्मेंद्र के जैसी एक्टिंग करने की कोशिश करते थे,जिस वजह से मेकर्स उनके फिल्मों में साइन करने से कतराते थे. ऐसे में धीरे-धीरे वह फ्लॉप एक्टर की लिस्ट में आ गए थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajit Singh Deol, Ajit Singh Deol Photo, Dharmendra, Dharmendra Lookalike Actor, Ajit Singh Deol News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com