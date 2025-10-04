आरजे माहवेश के साथ समय रैना ने धनाश्री वर्मा पर कसा तंज? वायरल वीडियो पर युजवेंद्र चहल ने दिया रिएक्शन 

कॉमेडियन समय रैना बीते दिनों काफी कॉन्ट्रोवर्सी में रहे. वहीं अब एक बार फिर वह चर्चा में आ गए हैं. इसका कारण उनकी युजवेंद्र चहल की रुमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे माहवेश के साथ एक कॉस्मेटिक ब्रांड का एक विज्ञापन है. हालांकि दोनों ने डायरेक्टली धनाश्री वर्मा का नाम नहीं लिया. लेकिन फैंस का मानना है कि सीरीज में उन्होंने एक्ट्रेस और क्रिकेटर के रिश्ते पर तंज कसा है. समय रैना ने दो महीनों के भीतर अपने 'राइज एंड फॉल के बारे में बात की और संभवतः धनाश्री के उस दावे के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने कहा था कि युजवेंद्र चहल ने शादी के दो महीने बाद ही उन्हें धोखा दिया था, जो कि उन्होंने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में दिया था.
इसके अलावा समय ने कथित तौर पर 4.75 करोड़ रुपये के गुजारा भत्ते और धनश्री के पॉडकास्ट का भी जिक्र किया, और यहां तक कि "बी योर ओन शुगर डैडी" लिखी एक टी-शर्ट भी पहनी. युजवेंद्र ने समय और महवश के विज्ञापन पर रिएक्शन देते हुए कॉमेडियन को 'एक और केस के लिए तैयार रहने' की चेतावनी दी.
विज्ञापन को समय रैना ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें आरजे माहवेश कहती हैं कि उनकी फेवरेट अक्षर एम है, जिस पर समय रैना कहते हैं, मेरा है यू,जी, जो कि युजवेंद्र की तरफ इशारा है. वहीं माहवेश जब लाइफ पर सवाल करती है तो समय कहते हैं, बीच में बस राइज एंड फॉल हो गया था मेरा. लेकिन अब सब सही है. बस पहले 2 महीने में यह एक इश्यू था. यह कथित तौर पर धनाश्री वर्मा के हाल ही में राइज एंड फॉल शो में युजवेंद्र चहल के शादी के दो महीने में चीटिंग की ओर इशारा था.
इसके बाद समय माहवेश से पूछते हैं, 8 करोड़ का आधा कितना होता है. इस पर माहवेश कहती हैं, 4 करोड़. और हैरान नजर आती हैं और कहती हैं समय पर कोई फिल्टर नहीं है. वहीं समय रैना कहते हैं, पॉडकास्ट करते हैं. विज्ञापन के अंत में वह बी योर ओन शुगर डैडी टीशर्ट पहने दिखते हैं. यह वही टीशर्ट है, जो युजवेंद्र ने धनाश्री वर्मा से तलाक के वक्त कोर्ट में पहनी थी.
वीडियो शेयर करते हुए समय रैना ने लिखा, पॉडकास्ट करने में फट गई आरजे माहवेश. इस पर युजवेंद्र चहल ने भी मजाक किया, जिसकी झलक समय रैना ने युजवेंद्र चहल के साथ बात करते हुए एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दिखाई. फोटो में क्रिकेटर हंसते हुए नजर आ रहे हैं. समय रैना ने स्क्रीनशॉट के साथ लिखा, लव यू मेरे शुगर डैडी. और ढेर सारी हंसने वाली इमोजी शेयर की. जबकि क्रिकेटर ने कमेंट करते हुए पोस्ट पर लिखा, एक और केस के लिए तैयार हो जाओ समय रैना #4 करोड़.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं