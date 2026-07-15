इस शुक्रवार OTT पर रिलीज हो रही 8.5 रेटिंग वाली ये फिल्म, कमाई में बना चुकी है ये बड़ा रिकॉर्ड

सामंथा की फिल्म 'मा इंति बंगारम' ने 'रुद्रमादेवी' को पीछे छोड़ते हुए, महिला-प्रधान तेलुगु फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया है. इस फिल्म के साथ सामंथा ने लंबे ब्रेक के बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है. सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग एक महीने बाद, यह ब्लॉकबस्टर फिल्म अब OTT पर रिलीज होने के लिए तैयार है. आइए जानते हैं कि किस ओटीटी प्लेटफार्म पर और कब आप इस शानदार फिल्म को देख पाएंगे.

एक्शन से भरपूर कहानी, इमोशनल फैमिली ड्रामा और एक मजबूत महिला मुख्य किरदार वाली इस फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही से काफी ध्यान खींचा था. 'मा इंति बंगारम' सामंथा के लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि यह लंबे ब्रेक के बाद फिल्मों में उनकी वापसी थी. मायोसाइटिस (myositis) का पता चलने के बाद उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए कुछ समय का ब्रेक लिया था. पूरी तरह से एक्टिंग में लौटने से पहले उन्होंने अपना इलाज करवाया. इस फिल्म में सामंथा ने एक ऐसा किरदार निभाया जिसमें उन्हें काफी शारीरिक मेहनत करनी पड़ी. फिल्म के एक्शन सीन दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बने.

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बॉक्स ऑफिस पर तहलका

बॉक्स ऑफिस के मामले में भी 'मा इंति बंगारम' ने जमकर कमाई की है. फिल्म ने रिलीज के 22 दिनों के भीतर दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. अकेले पहले दिन ही इसने 13 करोड़ रुपये कमाए. खबरों के मुताबिक, यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला-प्रधान तेलुगु फिल्म बन गई है. IMDb पर फिल्म को 8.5 की रेटिंग मिली है.

'मा इंति बंगारम' का सीक्वल बनेगा

विशाखापत्तनम में फिल्म की सफलता के जश्न के दौरान, मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर 'मा इंति बंगारम' के सीक्वल का ऐलान किया. लेखक राज निदिमोरु, जो सामंथा के पति भी हैं, ने खुद फैंस के साथ ये खबर शेयर की थी.

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इस ओटीटी प्लेटफार्म पर आएगी फिल्म

ये फिल्म हिंदी, तेलुगु और अन्य भाषाओं में 17 जुलाई को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है. तेलुगु भाषा की इस एक्शन-कॉमेडी ड्रामा फिल्म को बी. वी. नंदिनी रेड्डी ने डायरेक्ट किया है और इसे समांथा रूथ प्रभु, राज निदिमोरू और हिमांक रेड्डी डुव्वुरु ने 'ट्रलाला मूविंग पिक्चर्स' के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. समांथा के अलावा, फिल्म में गुलशन देवैया और दिगंत मंचले भी हैं. इसका म्यूज़िक संतोष नारायणन ने दिया है, सिनेमैटोग्राफी ओम प्रकाश ने की है और एडिटिंग धर्मेंद्र ककराला ने की है.