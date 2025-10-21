विज्ञापन

सामंथा रुथ प्रभु ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राज निदिमोरू के साथ मनाया दीवाली, तस्वीरें वायरल 

सामंथा रुथ प्रभु आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं. सोमवार को उन्होंने एक ऐसा पोस्ट किया जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी.

सामंथा रुथ प्रभु ने मनाया दीवाली
नई दिल्ली:

सामंथा रुथ प्रभु आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं. वह लाखों दिलों पर राज कर रही हैं और उनका बहुत बड़ा फैनबेस है. एक्ट्रेस अक्सर अपने फैंस के लिए अपनी पर्सनल लाइफ की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं. सोमवार को उन्होंने एक ऐसा पोस्ट किया जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी. एक्ट्रेस ने अपने फैंस को दिवाली की बधाई देते हुए अपने सेलिब्रेशन की एक झलक शेयर की और जिस चीज़ ने सबका ध्यान खींचा, वह है उनके कथित बॉयफ्रेंड राज निदिमोरू के साथ उनकी फोटो. हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में सामंथा रुथ प्रभु ने इस साल अपने दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं. एक फोटो में वह अपने कथित बॉयफ्रेंड राज निदिमोरू के साथ इस मौके को सेलिब्रेट करती दिखीं. सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "कृतज्ञता से भरी." 

उनके इस पोस्ट पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया. फैंस ने कमेंट सेक्शन में दिल और प्यार वाले इमोजीज शेयर की. कई लोगों ने उन्हें 'सबसे खूबसूरत' भी कहा. अफवाह है कि सामंथा रुथ प्रभु डायरेक्टर राज निदिमोरू को डेट कर रही हैं. एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ प्यारी तस्वीरें शेयर करती हैं. हालांकि, दोनों ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में कुछ नहीं बताया है. राज निदिमोरू की शादी पहले श्यामाली डे से हुई थी. दोनों का 2022 में तलाक हो गया.

इससे पहले, सामंथा रुथ प्रभु के मैनेजर ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक बयान में दोनों के शादी करने की अफवाहों को  'सिर्फ अफवाहें' बताया था. दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही श्यामाली ने एक और मैसेज शेयर किया था. जिसमें उन्होंने कहा था, मैं उन सभी को आशीर्वाद और प्यार भेजती हूं जो मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरे बारे में सुनते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरे बारे में पढ़ते हैं, मेरे बारे में लिखते हैं और आज मुझसे मिलते हैं.

 पर्सनल लाइफ की बात करें तो, सामंथा रुथ प्रभु की शादी पहले नागा चैतन्य से हुई थी. दोनों ने 2015 में डेटिंग शुरू की थी. कपल ने 6 अक्टूबर, 2017 को गोवा में क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी की, और उसके अगले दिन हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. उन्होंने अक्टूबर 2021 में अपने अलग होने का ऐलान किया. उसके अगले साल उनका तलाक हो गया.  

