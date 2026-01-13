शादी के बाद पति संग पहली बार दिखीं समांथा, सफेद साड़ी और कम से कम मेकअप में दिखीं बेहद सुंदर, लुक ने जीता दिल:

साउथ फिल्मों की सुपरहिट एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने साल 2025 के अंत में दोबारा अपना घर बसाया था. एक्ट्रेस ने पॉपुलर डायरेक्टर राज निदिमोरू से मंदिर में गुपचुप शादी रचाई और शादी वाली शाम अपनी वेडिंग तस्वीरें शेयर कर फैंस को गुड न्यूज दी और उनका प्यार भी लूटा. समांथा और राज की शादी की तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर फैल गईं और उनके फैंस ने उनपर खूब प्यार लुटाया. शादी के बाद समांथा दो-चार बार स्पॉट भी हुईं और अब एक बार फिर एक्ट्रेस शादी के तकरीबन एक महीने बाद पति राज संग पहली बार पब्लिकली नजर आई हैं. यहां नए-नवेले जोड़े के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था.

राज निदिमोरू संग स्पॉट हुईं समांथा

सामंथा पति राज निदिमोरू संग हैदराबाद में एक इवेंट में शिरकत करने पहुंची थीं. उन्हें यहां पिंक रंग के ब्लाउज पर सफेद रंग की साड़ी में देखा गया. एक्ट्रेस ने मिनिमल मेकअप किया हुआ है और हाफ-टाई हेयरस्टाइल बनाया. एक्ट्रेस ने गले में एक खूबसूरत नेकपीस भी पहना हुआ है. इस देसी लुक में साउथ हसीना बेहद सुंदर और क्यूट दिख रही हैं. दूसरी तरफ समांथा के हसबैंड राज कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने काली पैंट-टी-शर्ट पर कॉफी रंग की जैकेट पहनी हुई है और वो भी स्माइल कर रहे हैं. साथ में दोनों की जोड़ी खूब जंच रही है और उनके फैंस ने भी उन पर प्यार की खूब बारिश की है.

फैंस ने लुटाया कपल पर प्यार

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर इस कपल के फैंस उन पर प्यार भी लुटा रहे हैं. इस वीडियो पर एक फैन ने लिखा है, 'नजर ना लगे इस जोड़ी को'. कई यूजर्स ने इस जोड़ी को पावर कपल बताया है. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'दोनों साथ में बहुत अच्छे दिख रहे हैं'. अब समांथा के फैंस उन पर और उनके हसबैंड पर ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं.

बता दें, 1 दिसंबर 2025 को समांथा और राज ने कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में एक प्राइवेट सेरेमनी में गुपचुप शादी रचाई थी. कपल ने भूत शुद्धि विवाह रिवाज के अंतर्गत शादी रचाई थी. अपनी शादी की रस्म की जानकारी देते हुए वेडिंग तस्वीरें भी शेयर की थी. अपनी दूसरी शादी में समांथा लाल रंग की पारंपरिक साड़ी में नजर आई थीं. राज और समांथा की पहली मुलाकात द फैमिली मैन 2 के सेट पर हुई थी. इस सीरीज को राज एंड डीके की जोड़ी ने डायरेक्ट किया था.