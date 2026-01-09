विज्ञापन

Maa Inti Bangaram Teaser Trailer: पति की फिल्म में समांथा का ताबड़तोड़ एक्शन, फैंस बोले- डेडली कॉम्बो

शादी के बाद समांथा की अपकमिंग फिल्म मां इनती बंगराम का टीजर ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
Maa Inti Bangaram Teaser Trailer: पति की फिल्म में समांथा का ताबड़तोड़ एक्शन, फैंस बोले- डेडली कॉम्बो
समांथा की Maa Inti Bangaram का आया ट्रेलर टीजर
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु पिछले कुछ दिनों से अपनी शादी को लेकर चर्चा मे हैं. लेकिन अब वह एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने जा रही हैं. दरअसल, वह बीवी नंदिनी रेड्डी निर्देशित अपकमिंग तेलुगू फिल्म मां इनती बंगराम में नजर आने वाली हैं, जिसकी पहली झलक सामने आ गई है. फिल्म के टीजर ट्रेलर में समांथा का एक्शन देखने लायक है. खास बात यह है कि इस फिल्म को समांथा के पति राज निदिमोरू ने क्रिएट किया है, जिसकी चर्चा  खूब हो रही है. 

समांथा का मां इनती बंगराम में दिखा एक्शन अवतार

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने सीरीज 'द फैमिली मैन' के को-डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ डेटिंग की खबरों पर विराम लगाते हुए 1 दिसंबर 2025 में शादी कर ली है. कपल ने शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस को गुड न्यूज दी थी. वर्कफ्रंट की बात करें तो दोनों ने साथ में पॉपुलर सीरीज 'द फैमिली मैन' के दूसरे सीजन में साथ काम किया था. वहीं यहीं से दोनों की डेटिंग की शुरुआत हुई, जिसके बाद से दोनों को कई जगहों पर स्पॉट भी किया गया था, जिससे उनकी डेटिंग की खबरें बढ़ने लगी थीं. हालांकि समांथा और राज ने कभी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया था. 

राज और समांथा की है दूसरी शादी

पर्सनल लाइफ की बात करें तो राज और सामंथा दोनों की ये दूसरी शादी है. निर्देशक ने साल 2015 में श्यामाली डे से शादी की थी और साल 2022 में दोनों का तलाक भी हो गया था. जबकि सामंथा ने साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन के बड़े बेटे नागा चैतन्य से साल 2017 में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी की थी और अक्टूबर 2021 में कपल ने तलाक की अनाउंसमेंट कर दी थी. सामंथा से तलाक लेने के 2 साल बाद नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला से शादी की. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Maa Inti Bangaram, Samantha, Raj Nidimoru, Samantha Ruth Prabhu
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com