जल्द पिता बनेंगे सलमान खान! बताया कौन करेगा उनके बच्चों की देखभाल

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान जल्द ही 60 साल के होने वाले हैं, लेकिन अब तक वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर माने जाते हैं. सलमान खान की शादी को लेकर हर बार चर्चा होती है और भाईजान इसे मजाक में टाल देते हैं. अब शादी का तो पता नहीं, लेकिन सलमान खाव ने अपने बच्चों का जिक्र जरूर किया है, साथ ही ये भी बताया है कि वो जरूर पिता बनेंगे. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया है कि जब वह पिता बनेंगे तो उनके बच्चों का ख्याल कौन रखने वाला है.

पिता बनना चाहते हैं सलमान खान

दरअसल सलमान खान एक चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में पहुंचे थे, यहां उनके साथ आमिर खान भी नजर आए. इस शो में बातचीत के दौरान सलमान ने पिता बनने की इच्छा जताई और कहा कि वो जल्द ही पिता बनेंगे. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा. सलमान ने कहा कि बच्चों की देखभाल में मदद करने के लिए उनके पास पूरा परिवार है. इसमें सबसे खास उनकी भांजी अलिजेह समेत परिवार की सभी महिलाएं हैं.

पार्टनर को लेकर कही ये बात

सलमान खान ने पैरेंटहुड के अलावा इस चैट शो में लाइफ पार्टनर को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते में इनसिक्योरिटी तब पैदा होती है जब एक पार्टनर दूसरे की तुलना में ज्यादा सक्सेस होता है. ऐसे में दोनों पार्टनर को एक दूसरे को स्पेस देना जरूरी है, जिससे वो साथ आगे बढ़ सकते हैं.

बीमारी का भी किया जिक्र

इस बातचीत में सलमान खान ने एक बार फिर अपनी बीमारी का जिक्र भी किया. उन्होंने ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया को लेकर कहा कि वो सात साल से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें चेहरे में तेज दर्द होता है. सलमान ने कहा कि ये किसी इलेक्ट्रिक शॉक जैसा होता है. सलमान ने इस बीमारी को काफी दर्दनाक बताया और कहा कि वो अपने दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं चाहेंगे.