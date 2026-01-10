विज्ञापन

सनी देओल के सामने ही बॉबी देओल ने बड़े भाई की उतारी नकल! 29 साल पुराने गाने पर किया डांस, सनी पाजी ने यूं किया रिएक्ट

बॉबी देओल इन दिनों अपनी जबरदस्त एक्टिंग को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. उनके वीडियोज, मूवी क्लिप्स सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं.

सनी देओल के गाने पर बॉबी देओल ने किया डांस

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों काफी चर्चा में रहते हैं. साल 2011 में रिलीज हुई ‘यमला पगला दीवाना' के हिट होने के बाद कई साल बॉबी की कोई भी फिल्म कमाल नहीं दिखा पाई. एक्टर लगातार काम तो कर रहे थे, लेकिन वो काम दिख नहीं पा रहा था. फिर 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई उनकी सीरीज ‘आश्रम', जिसने उन्हें कमबैक दिया. इस सीरीज में बॉबी ने भले ही नेगेटिव किरदार निभाया हो, लेकिन उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया. इसके बाद वो 2023 में संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म ‘एनिमल' से जबरदस्त हिट हुए और तब से एक्टर कहीं ना कहीं नजर आते रहते हैं.

बॉबी के इंटरव्यू, मूवी क्लिप्स, अवॉर्ड वीडियो अक्सर अब सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. जैसे हाल ही में उनका एक वीडियो फिर वायरल हो रहा है.

क्या है वीडियो में खास?

दरअसल, बॉबी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो जी सिने अवॉर्ड्स में डांस परफॉर्मेंस देते दिख रहे हैं. अब आप कहेंगे तो इसमें क्या खास क्या है? खास बात ये है कि एक्टर अपने भाई के फेमस सॉन्ग ‘यारा ओ यारा' पर उन ही की तरह डांस स्टेप्स करते दिख रहे हैं जिसे देखकर सामने बैठे सनी देओल खूब हंस रहे हैं. इसी अवॉर्ड फंक्शन का एक और वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें सनी, बॉबी के साथ उनके फेमस ट्रेक ‘जमालो जमालो' पर डांस कर रहे थे.

आपको बता दें कि ‘एनिमल' में बॉबी ने बेहद खूंखार विलेन अबरार उल हक का किरदार निभाया था जो काफी फेमस हुआ. इसके अलावा एक्टर हाल ही में आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी नजर आए थे. सीरीज में भी उनकी एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई थी.  

पापा के निधन से टूटे बॉबी

जहां एक तरफ बॉबी का करियर फिर से ट्रैक पर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया है. 8 दिसंबर 2025 में बॉबी देओल के पापा यानी धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया जिससे बॉबी और सनी बुरी तरह टूट गए हैं. हालांकि दोनों ही बेटे पापा की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' को काफी प्रमोट कर रहे हैं.

